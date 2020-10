Ikke alle kan lade tingene være i fred i centret. Men er hærværket nok til at det er tid til at lave overvågning? Det er der delte meninger om. Foto: Jesper From

Skal der sættes 50 kameraer op i Solrød Center?

Af Jesper From

Det er ikke et voksende, men et konstant problem. Derfor spørger Solrød Centerforening nu byrådet og politiet om de kan give tilladelse til, at der sættes tv-overvågning op i centret.

Formand for centerforening, Frank Djelert, forklarer, hvorfor det vil give god mening med at opsætte kameraer:

- Man bliver bare så ærgerlig, når vi er udsat for hærværk. Når vores møbler bliver smadret. Men nogle synes åbenbart, at det er sjovt at smadre og ødelægge. Vi har vagter, og det virker, Men vi vil gerne sikre tryghed på alle tider af døgnet. Vi har i mange år drøftet tv-overvågning i centret. Det kræver politisk opbakning og genkendelse fra politiet.