Se billedserie Forestillingen handler om to missionærer, der drager til Afrika for at udbrede »budskabet«, men alt går ikke, som de har regnet med. Foto: Kenn Thomsen

Shaya har styr på mormonerne

Solrød - 24. januar 2018 kl. 17:30 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som lille pige i Solrød fik hun smag for scenen. Nu danser og synger hun sig snart gennem en succes-musical på teatret.

Krølhårede Shaya, med det mere danskklingende Hansen til efternavn, har været vidt omkring, men er nu tilbage i Danmark for at være med i musicalen »The Book of Mormon« på Det Ny Teater i København.

- Det var min far, der så at Det Ny Teater holdt auditions til forestillingen og jeg vidste med det samme, at det ville jeg gerne hjem til Danmark og være en del af , siger hun og fortæller, at selvom hun har været med i musicals før, så er det altid en lærerrig oplevelse:

- Jeg lærer noget nyt hver dag og det er en fornøjelse at arbejde med en erfaren instruktør som Kasper Holten, der sørger for, at vi alle skinner på scenen.

Mange herhjemme kender hende allerede fra TV, hvor hun vandt programmet Popstars i 2002 og derefter dannede gruppen HI-5, der udgav tre plader. Hun har siden medvirket på mange udgivelser med andre kunstnere men kan skam også selv. Forrige år deltog hun i det græske melodi grand prix, hvor hun blev nummer tre og hun har efterhånden skabt sig en stor karriere som sangerinde i hendes nye hjemland.

- Jeg er jo opvokset med karneval og kostumer; jeg elsker bare at gå på scenen og være en »anden« person, der får mennesker til at have det sjovt og være glade, siger Shaya Hansen.

Der er premiere på forestillingen The Book of Mormon torsdag den 25. januar.