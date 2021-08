Se billedserie Interessen for at flytte i et seniorbofællesskab er massivt. Alle pladser var optaget både tirsdag og onsdag, da Solrød Ældreråd holdt boligmesse. Foto: FROM

Seniorbofællesskaber skaber tryghed og mindre ensomhed

Solrød - 19. august 2021

Solrød Ældreråd er ikke bange for at bide lokalpolitikerne lidt i haserne - og så er de også gode til at time deres »angreb«.

Det virkede i hvert fald ikke ugennemtænkt, at ældrerådet over to dage holdt en senior boligmesse på et tidspunkt, hvor valgkampen er godt i gang frem mod kommunalvalgdagen 16. november.

Budskabet fra ældrerådet er også klart: Der er massivt behov for flere seniorboliger i Solrød.

Omkring 250 borgere havde over de to dage taget imod tilbuddet om at besøge boligmessen. Så der var godt fyldt op ved langbordene i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter, hvor der også var fundet plads til nogle af byrådets politikere og andre kandidater.

Det er også reelt et problem - eller en udfordring - at finde nok boliger til de ældre borgere, som ikke længere ønsker eller orker at bo i hus. Det slog Steen Knuppert-Hansen fra Solrød Ældreråd fast overfor de fremmødte.

- Vi mangler seniorboliger i Solrød. Hver fjerde borger i kommunen er 60+. Altså mere end 6000 borgere. Ældrerådet lavede derfor en spørgeundersøgelse blandt alle 55+ i kommunen. 36 procent svarede. Det gjorde vi for at få et billede af, hvad vi kommer til at mangle på den lange bane. Hele 33 procent svarede, at de havde tænkt sig at flytte adresse inden for de næste fem år, og hele 29 procent var interesseret i at flytte til et seniorbofællesskab. 45 procent svarede måske, forklarer Steen Knuppert-Hansen, som derefter gav ordet til antropolog og forsker om netop seniorbofællesskaber, Max Pedersen.

Han kunne i den grad sætte ord på, hvor massivt et behov der på landsplan for flere af den slags boliger.

Som der også stod i oplægget til boligmessen: »Formålet med Senior Boligmessen er at belyse, at der politisk skal skabes rammer for seniorer, så de kan blive boende i kommunen, hvor de har deres netværk, aktiviteter og hverdag samt venner og familie«.

Max Pederen er en »tal-mand«. Han slyngede om sig med procenter fra undersøgelser omkring de ældres boligbehov. Han slog fast, at seniorbofællesskaber ikke er kollektiver for pensionerede hippier, men for beboere over 50-55 år, som ønsker at trække sig tilbage fra deres nuværende bolig og til noget mindre og mere overkommeligt.

Vi skal ikke længere tilbage end til 1987, hvor nogle enlige kvinder skabte det første bofællesskab for at skabe tryghed og samvær. I dag er der omkring 300 af »slagsen« i landet - og det går kun een vej. For behovet er stort.

Undersøgelser viser, at 87 procent at dem, som er rykket fra større boliger og til bofællesskaber, føler sig godt tilpas på de mindre kvadratmetre. Lokalt set er det værd at bemærke, at 79 procent af dem, som er flyttet i bofællesskab, er højst flyttet ti kilometer. Hovedparten ønsker denne boform, fordi de ønsker mere naboskab og mindre ensomhed.

Man er generelt gode til at holde øje med hinanden i bofællesskaberne - i positiv forstand. Har gamle fru Jensen ikke lige trukket gardinet til side på samme tidspunkt, som hun plejer, ja så går man lige over og banker på for at høre, om hun er okay. Det giver tryghed.

Der er meget at være sammen om - om det er en tår kaffe, udflugter, kortklub eller hvad man finder på.

- I et bofællesskab i Jylland havde de sågar et Flagstangsvaskeudvalg kun bestående af mænd. De mødtes een gang om året, konstaterede at flagstangen ikke behøvede at blive vasket - og så stod den på en god gedigen middag efter »udvalgsmødet«, fortalte Max Pedersen til stor morskab for de forsamlede.

- Beboerne udtrykte, at det de sætter mest pris på, er de spontane møder. Det kan gode tage en halv time at tømme skraldespanden!

En af de mange markante resultater af hans undersøgelser omkring senior-bofællesskaber er, at man er rigtige gode til at hjælpe hinanden.

- Ikke fordi, vi skal være hinandens hjemmehjælpere. Selv ikke. Men beboerne er flinke til at give hinanden et lift i bilen, en hjælpende hånd i haven eller hvis der er problemer med computeren.

De små ting, som gør en stor forskel.

At behovet for flere bofællesskaber for den 3. alder, er tilstede, er ikke til at tage fejl af.

Max Pedersen fortalte, at 100.000 danskere overvejer at flytte i bofællesskab. Næsten samtlige, som har været så heldige at få en bolig fortæller, at det har hævet deres livskvalitet.

Foruden foredrag og præsentation af forskellige seniorvenlige projekter i Solrød, bød de to dages messe også på en konfrontation med nuværende og måske kommende byrådspolitikere. De blev stillet tre skarpe spørgsmål fra Solrød Ældreråd:

1. Hvad vil og kan I gøre for, at der fremadrettet arbejdes på etablering af Seniorbofællesskaber for borgerne, som bor i Solrød? 2. Fortæl om jeres seniorpolitik samt prioriteringen af udfordringen ved det kommende øget antal seniorer, og deres ønsker om mindre boliger i Solrød. 3. Vi har ikke en seniorpolitik i Solrød kommune i dag. Hvad vil I gøre for at der udarbejdes en seniorpolitik, som skal være operationel lokalt og målbar?