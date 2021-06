Se billedserie Fredag middag var de nye studenter fra Solrød Gymnasium klar til at springe ud i livet. I første omgang blev det dog til en tur i springvandet. Foto: Torben Thorsø

Seje studenter i et mærkeligt studieår

Solrød - 26. juni 2021 kl. 06:00 Af Torben Thorsø

»Husk at nurse din indre pausefisk«

Da rektor Bjarne Thams fredag middag stod overfor de nye studenter fra Solrød Gymnasium, og skulle sende dem videre på deres vej ud i livet, roste han dem først og fremmest for at have stået igennem et mærkeligt studieår:

- Det er nemlig en helt enestående og mindeværdig milepæl, I har rundet, et stort stykke arbejde, I har færdiggjort. I har taget en eksamen, som er adgangsbillet til en stor palet af drømme, uddannelser og karriereveje. De nyeste studenter - årgang 2021

- Det gælder også jer og jeres eksamen på trods af coronapandemi og alle mulige andre benspænd, I har været udsat for.

- I har stået med en helt ny udfordring som ingen før. Nemlig at tage en studentereksamen der har stået i pandemiens tegn. En udfordring, I har løst og klaret flot. I fortjener al mulig ros ikke bare for jeres faglige resultater men også for jeres måde at have håndteret tiden med corona. Sidste år sagde jeg i min tale til studenterne, at de var den sejeste årgang nogensinde på SG. De er overgået af jer som en endnu sejere årgang. I skal vide, at vi alle på Solrød Gymnasium er stolte af i dag at dimittere og sende præcis jer fra SG og ud i verden.

Han pointerede dog også, at nu hvor studenterne skal videre ud i verden, så gælder det om at trække vejret dybt ned i kroppen og ikke nødvendigvis hoppe på karriereræset med det samme.

- Held og lykke med at komme på ret hylde, med at finde dit rette element. Må det lykkes for jer at følge jeres drømme og ikke bare følge strømmen. Og selv om livet uundgåeligt slår knuder ind i mellem, så er det mit håb, at I det meste af tiden må få det som fisken i vandet, fortsatte Bjarne Thams.

Det sidste var et slag med halen til den historie, han fortalte om de to unge fisk, der er ude og svømme. De møder en ældre fisk, der venskabeligt spørger dem, hvordan vandet er?

Det får de unge fisk til at spørge sig selv: »hvad er vand?«, og rektorens pointe er, at vi nogle gange skal tage os tid til at stille spørgsmål til den virkelighed, vi befinder os i.

- Pointen er, at indimellem støder vi i overført betydning på en gammel fisk, som får os til at standse op og stille spørgsmål ved det mest fundamentale i tilværelsen, ved det vi oplever som et vilkår og helt selvfølgeligt. Det er altid nemmest at svømme med strømmen, men det er ikke altid den vej, du vil, hvis du vil det rigtige sted hen, sagde Bjarne Thams.

Dermed var rektoren fremme ved sin hovedpointe i dagens tale til de nye studenter 2021.

Her kom han ind på et særligt fænomen fra sin egen ungdom, som de fleste forældre nok kunne nikke genkendende til:

- Jeg er så gammel, at jeg kan huske pausefiskene i fjernsynet. Sendefladen på TV blev indimellem blev fyldt ud af pausefisk. Man filmede simpelthen et akvarium med fisk for at fylde tiden ud imellem to udsendelser.

Dén pause mellem opgaver eller udfordringer - eller under corona - er nok værd at holde fast i.

- Måske det ikke har været så skidt endda at skulle genopdage pausen, sagde han og fortsatte om det sabbathår, som mange studenter måske ser frem til:

- Hvile er blevet en total undervurderet beskæftigelse! Det er ikke noget, man gør sig fortjent til, det er en pligt. Kan man forestille sig, at når ting ikke lykkes for os eller går i stykker for os eller ting ikke sker eller går i stå, så er det ikke mangel på effektivitet, der er problemet - men mangel på hvile. Ligesom nogle af jer beslutter jer for et helt hvileår, er det vigtigt, at vi alle finder og husker de små pauser. Husk pausen. Husk hvilen. For det er, når du hviler det sker. Kæmp mod hvilens fjender, som er bekymring, rastløshed og lede.

Dermed var det ved at være slut på rektorens tale, og det skete med endnu et stort tillykke.

- Endnu engang stort tillykke med jeres studentereksamen. Til lykke med, at I går herfra som mere myndige mennesker, end da I trådte ind ad døren til SG første gang. Tillykke med, at I har lært at tænke reflekteret, ud af boksen og ud over næsetippen.

Derefter var det tid til at de smukke, unge mennesker fik overrakt deres eksamensbeviser, der kan bringe dem videre i livet.

I første omgang gik turen, som traditionen i Solrød foreskriver, til springvandet foran rådhuset.