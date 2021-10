Man kan lære at leve med støjen. Man kan også vælge og handle. Byrådet enig om, at det ikke er holdbart med motorvejsstøjen. Foto: Jesper From Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Sej kamp mod motorvejsstøj Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Sej kamp mod motorvejsstøj

Solrød - 13. oktober 2021 kl. 15:38 Kontakt redaktionen

Af Jesper From

Solrød: - Vi har i mange år taget støjproblematikken fra Køge Bugt Motorvejen meget seriøst og har så sent som i 2019 forhøjet støjvoldene ved motorvejen til det maksimalt mulige. Analysen skal hjælpe os med at finde frem til, om der er andre løsninger - måske på baggrund af ny teknologi eller viden - som kan hjælpe med at nedbringe støjen fra motorvejen, sagde borgmester Niels Hörup, da et enig byråd besluttede at afsætte 200.000 kroner til en analyse af, hvilke tiltag der vil være muligt for at få dæmpet støjen fra Køge Bugt Motorvejen.

Mere ens 200.000 biler drøner dagligt gennem Solrød kommune på motorvejen, og det har konsekvenser for mange borgere, som må leve med et alt for højt støjniveau.

Den "lette" løsning vil sådan set være at sat nogle flere støjskærme op, men det vil løbe op i 120 millioner kroner.

Men noget skal der gøres, er alle enige om.

- Vi bør gøre alt, hvad vi kan, for at reducere støjgenerne. udover motorvejen har vi også tre jernbaner og snart lastbiler til og fra transportcentret, gjorde Birna Mørch (DF) opmærksom på.

Morten Scheelsbeck (K) fortalte om Høje Taastrup, hvor de tænker i at en løsning kan være solceller henover motorvejen.

De konservative foreslår "at byrådet efter valget nedsætter et konkret støjudvalg i kommunen, der skal arbejde videre med de forskellige muligheder."

- Vi vil også undersøge nærmere, om man kan beplante støjvoldene yderligere for at minimere støjen. Og derudover er der også andre mulige løsninger. Det er alle disse forslag, og gerne endnu flere, vi vil have samlet og formaliseret i et konkret udvalg under byrådet, så vi er sikre på, at det behandles grundigt, at det får det fornødne politiske fokus - og ikke mindst at vi holder det hele kørende, også når valget er overstået, lyder det fra Jan Færch (K).

Det er Vejdirektoratet, der definerer hvilke støjnedsættende projekter, som skal etableres via de statslige midler. Det er derfor også planen, at konkrete initiativer, som støjeksperterne finder frem til, skal præsenteres for Vejdirektoratet og Transportministeriet, så der er mulighed for, at Vejdirektoratet vælger, at projekterne kan blive finansieret af statslige midler. Hvis analysen også finder frem til initiativer, som Solrød Kommune selv kan føre ud i livet, vil initiativerne blive fremlagt for byrådet.

- Vi ønsker at kunne præsentere konkrete initiativer for Vejdirektoratet og Transportministeriet i håbet om, at det vil gøre en forskel, og at Solrød Kommune vil komme i betragtning, når de statslige midler fordeles. Selvom det ikke er fair, hvis Solrød Kommunes borgere skal betale for en støjproblematik fra en statslig vej, er byrådet naturligvis også meget interesseret i, om støjeeksperterne finder frem til initiativer, vi selv kan løfte som kommune, siger Niels Hörup.

Solrød Kommune har ikke fået tildelt så meget som en fem-øre fra statens puljer.

Det kan skyldes, at hovedparten af de støjbelastede boliger i Solrød Kommune ligger lige over den vejledende støjgrænse på 58 db. Det skyldes bl.a., at Solrød Kommune fra 2005 til 2019 i samarbejde med Vejdirektoratet allerede har udbygget støjvoldene ved Køge Bugt Motorvejen til den maksimalt mulige højde.