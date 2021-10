Se de søde billeder: William »droppede ind« og blev døbt

Se billedserie Det var Williams gudmor Mette, som holdt den 4,5 måneder gamle dreng under sin dåb, der blev udført af præst Carsten Mølgaard Hansen. Foto: Simon de Visme

Solrød - 04. oktober 2021 kl. 15:03 Af Simon de Visme

William på 4,5 måned griner lidt og er lige ved at tabe sin lyseblå sut, da han får vand i håret. Han ligger trygt i armene på sin gudmor Mette, der er søster til Williams far.

De stolte forældre ser med fra sidelinjen, og imens sørger et par andre familiemedlemmer for at forevige dåben.

Efter en længere, ufrivillig pause på grund af coronapandemien forsøger Solrød Strandkirke sig nu igen med drop in-dåb. En dag, hvor alle - unge som gamle - kan komme direkte ind fra gaden og blive døbt.

Søren Madsen, der er far til William, og familien er de første, som benytter sig af muligheden lørdag. De har valgt at dele dåben og den efterfølgende fest op i to, og derfor passer det dem fint at benytte sig at drop in-muligheden for at få William døbt.

- Det gør det bare mere behageligt og mindre stressende at dele det op i to, så i dag er det den nærmeste familie, der er med til dåben, fortæller Søren Madsen.

Nemt og uformelt Det er nogle år siden, der senest var drop in-dåb i Solrød, og det er godt, at muligheden nu er tilbage, lyder det fra præst Charlotte Gravesen.

- Tanken er at gøre det nemt at blive døbt. For nogle kan det godt være en tærskel, og andre er bange for, at de skal igennem et helt forhør om deres tro for at blive døbt. Så det er en mulighed for dem, der i mange år har ville blive døbt, men aldrig har gjort noget ved det, forklarer hun.

Coronatiden har også betydet, at der i dag er et større efterslæb på dåb, og derfor kan ventetiden sagtens være fire-fem måneder.

- Med drop-in bliver er det mere uformelt, og det er en god mulighed, hvis man har svært ved at planlægge noget, ligesom man heller ikke behøver det store bagefter, siger Charlotte Gravesen.

Kransekage og børnebibel Efter en veloverstået dåb, bliver Williams familie dirigeret hen i et andet lokale i Solrød Strandkirke. Her står bobler, kransekage og kaffe klar, og traditionen tro kan forældrene vælge en børnebibel til den 4,5 måned store dreng.

Ifølge Williams far var det mere eller mindre tilfældigt, at familien opdagede muligheden for drop in-dåb.

- Min kone havde været til noget babyrytmik her i kirken, og der hørte hun om det, fortæller Søren Madsen, der sammen med familien har boet i Solrød i fire måneder.

Hans søn var ikke den eneste, som blev døbt lørdag, hvor både et par konfirmander og en kvinde, som blot havde set et banner på kirkevæggen, ligeledes blev døbt.