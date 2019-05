Se billedserie Leder Kirsten Bjerregaard, Plejecenter Christians Have, ses her sammen med Annie Detlefs, som står for den officielle indvielse af sansehaven ved at klippe blomsterranken over til den lille bro i gårdhaven. Foto: Jørgen C. Jørgensen Foto: Jørgen Chr.Jørgensen

Se billeder: Her er noget for alle sanser

Solrød - 08. maj 2019 kl. 09:53 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Flaget vajede i vinden, og solen tittede frem, efter skyerne kortvarigt havde truet med at give vand. Der var fyldt med brugere, politikere, personale og pårørende i den nyanlagte have på plejecentret, og beboerne var rykket ud på terrasserne i gårdhaven, på balkonen eller kiggede med fra vinduerne ved indvielsen.

Sansehaven er tegnet af landskabsarkitekt Helle Nebelong og anlagt af anlægsgartnerfirmaet Malmos i perioden fra september 2018 til april 2019. Etableringen af sansehaven er muliggjort af en donation på 11,5 mio. kr. fra Annie og Otto Johs. Detlefs' Fonde (OJD). Fonden er etableret af ægteparret Annie og Otto Johannes Detlefs, og indvielsesdatoen den 7. maj var en hyldest til Annie Detlefs, som har fødselsdag den 7. maj.

Annie var også til stede, og hun tog sig af den officielle indvielse ved meget passende at klippe en blomsterranke over til den lille bro for symbolsk at markere åbningen af sansehaven.

Leder Kirsten Bjerregaard, Plejecenter Christians Have, sagde indledningsvis, at hun var meget tilfreds med resultatet, hvor der er noget for alle i Christians Haves nye blomstrende have. Hun roste landskabsarkitekt Helle Nebelong, der har sammenfattet beboernes ønsker, og hun glædede sig over det store engagement og interesse for arbejdet fra alle sider.

Borgmesteren var helt på linje med hende.

- Sansehaven er en have langt, langt ud over det almindelige. Det er en have, der vil gøre en forskel i vores ældre borgeres liv. Det er den mest ambitiøse udgave af en sansehave i Danmark, som nu er en realitet. Det er store ord at bruge om en meget stor og en meget særlig gave, sagde borgmester Niels Hörup (V).

Fondsdirektør (OJD) John Vincensen lagde muntert ud.

- Vi blev kontaktet med "Have i Christians Have haves, og penge ønskes", om det var noget, vi kunne hjælpe med, og vi var fra begyndelsen positivt indstillet. OJD har tidligere haft godt samarbejde med både politikere og forvaltning, sagde han.

Der har været samarbejde flere gange mellem den store virksomhed og Solrød Kommune, blandt andet da kommunen manglede halkapacitet og i forbindelse med etablering af kunstgræsbanerne.

- Vi har i fonden været enige om, at tiden nu var kommet til de lidt mere modne mennesker, og så var sansehaven et oplagt valg, for som Annie udtrykte det, det kunne være, at man selv skulle bo der en dag. Vi ønskede at skabe en have for beboere, medarbejdere og for pårørende ved besøg. Det var vigtigt at inddrage alle disse personer i idefasen og analysere, før der blev slået streger i projektet, og ikke som vi har set det i forbindelse med projekt Strandens Hus, hvor man ikke analyserer eller bruger anbefalingerne og tager højde for de informationer fra dialogmøderne, særligt hvad angår restaurantdelen. Det er simpelthen ikke godt nok, og det må byrådet kunne gøre bedre. Men haven her er endt med et super flot resultat. Tillykke til Annie, og det kunne jo være, at dagens fødselar en dag kom permanent på besøg, fortsatte fondsdirektøren.

Landskabsarkitekt Helle Nebelong forklarede efterfølgende nogle af tankerne med haven.

- Det grønne er godt for øjnene, sådan skrev H.C. Andersen i eventyret om den grimme ælling for 175 år siden, men det grønne og ophold i gode grønne omgivelser betyder meget mere end, at det er godt for øjnene. Efterhånden er der i årtier blevet forsket i, hvad ophold i naturen og i grønne velindrettede omgivelser betyder for os mennesker. Listen af sundhedseffekter er alenlang, men noget af det vigtigste er nok, at vi bliver afstressede og får en forbedret livskvalitet, når vi færdes i vores dejlige natur med alle dens forunderligheder, sagde Helle Nebelong.

- I den nye sansehave her ved Christians Have kan alle sanser blive stimuleret, der er blomster og planter i mange farver. Der er en overdådighed af frugttræer og frugtbuske, der er krydderurter, som pirrer smags- og lugtesansen. Luk øjnene op og se, duft, smag og rør ved haven med dens 7000 blomster og planter, slå ørene ud og lyt til den salige lyd fra fontænerne. Balancesansen kan også komme i spil, den kan både styrkes og vedligeholdes på havens forskellige træningselementer, på de flotte kampesten, man kan gå på - både med og uden strømper og sko, forklarede hun om den nye have, som rummer masser af muligheder for at slappe af eller være aktiv.