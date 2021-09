Se billedserie Programleder Søren Warthoe er sat på opgaven at holde snor i processen omkring et Borgernes Hus, som i sidste ende ligger til beslutning hos det kommende byråd. Foto: Jesper From Foto: FROM

Sauna, biograf, café og amatørteater i Borgernes Hus

Solrød - 23. september 2021 kl. 14:20 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Ideerne vælter ind til, hvad et Borgernes Hus kan indeholde, hvis det kommende byrådet vender tommelfingeren opad for det storstilede projekt.

På den gamle stationsplads i Solrød Center er der opstillet en dialogvogn, hvor borgerne kan komme ind fra gaden og komme med input til Borgernes Hus. Nogle vælger dog at svare, at de ikke synes, at projektet overhovedet skal realiseres.

Tovholder - eller retteligt programleder - Søren Warthoe holder også snor i alle ideerne, og det er ikke kreativiteten, der er sparet på. Ideer, som borgerne kan skrive på et ønsketræ i dialogvognen.

Her et lille udpluk:

Café, biograf a la Amager Bio (med mulighed for koncerter), musikrum, teatersal, fællesspisning, festlokale, offentligt toilet, amatørteater, petanquebane, fitnesscenter uden tidsbegrænsning, sauna, boblebad, mulighed for ungdomsfester og aftenaktiviteter for aldersgruppen 14 til 18 år, et sted med plads til kreativitet for unge, der har det svært.

Så er der borgere, som går i en helt anden retning, men deres ønsker. Her bliver der talt om et sundhedshus i stedet for. Nogle mener, at huset ikke skal indeholde rådhus. Og så der dem, som i bund og grund er imod et Borgernes Hus.

Søren Warthoe er godt tilfreds med dialogvognen:

- Vi har fået omkring 250 ønsker til indholdet i et Borgernes Hus. Vi kan dog godt mærke, at nyhedsværdien i august er lidt væk. Der er blevet holdt nogle åbne workshops, hvoraf et af dem blev aflyst, da der ikke var nogle tilmeldte.

Det er fortsat muligt at besøge dialogvognen på stationspladsen. Her er det åbent mandage kl. 12.30-16.30, tirsdage 8.30-11, onsdage 12 til 15 og torsdage kl. 15-18.

Der er en række mulige for at komme i dialog omkring et måske kommende Borgernes Hus. Som forening eller klub kan det være relevant at give input. i givet fald kan man arrangere et møde med Søren Warthoe. Så skal man bare skrive en mail til borgerneshus@solrod.dk.