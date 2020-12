Se billedserie I pavillonen er der skabt en fin lille juleudstilling.

Sanselig julehygge på plejecentret

Solrød - 18. december 2020 kl. 10:48 Kontakt redaktionen

Selvom coronaen sætter mange begrænsninger, så afholder det ikke beboere og personale på plejecenter Christians Have for at få nogle gode oplevelser.

- Vi har her på Plejecenteret Christians Have i Solrød brugt den fantastisk sansehave, hvor der er forskellige muligheder for aktiviteter både sommer og vinter, fortæller leder Kirsten Bjerregaard.

- Her i december er beboerne blevet inviteret til bålhygge med gløgg og småkager i vores skønne bålhytte. Det er arrangeret coronavenligt, da besøgene er delt op med tider til hver enkelt gruppe. Der har været tid til at hygge sig ved bålet, tale om julen, dens traditioner, og minder om fortiders jul. Man har kunnet dufte til bålet, og mindes spejderdage. Efterfølgende har alle ens omgivelser i bogrupperne også haft glæden af at det duftede stærkt af bål og røg når man kom tilbage! Det er dejligt at komme en tur ud i haven, mærke og sanse vind og vejr på egen krop, og ikke mindst følge naturens gang og se hvordan haven ser ud efterårs og vinterklædt.

Der bliver også budt på små fine oplevelser i plejecentrets pavillon. Her er der lavet en juleudstilling.

- I disse coronatider har det ikke været muligt at komme ud at se og besøge lokale julestillinger. Derfor måtte juleudstillingen komme til Christians Have. Her er siddepladser og kan sættes varme på, så der er mulighed for at sidde og nyde udstillingen, såvel med personale som med ens kære pårørende, fortæller Kirsten Bjerregaard.

Beboernes tilbagemeldinger har været så positive, at der nu bliver arrangeret båldage i de kommende vintermåneder. Så skal der serveres varm kakao, suppe eller hvad beboerne kunne ønske sig.

På solpladsen i sansehaven, ligger det store orangeri, der er blevet smukt julepyntet. Det må være Danmarks flotteste besøgspavillon. Det opvarmede og hyggelige orangeri, benyttes i disse kolde måneder, og i særdeleshed her i julemåneden, til beboerne kan have besøg af deres pårørende, og ja - det bliver godt brugt.

