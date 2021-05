Sandras sang i sandet

Mange Solrødborgere, som lørdag formiddag og eftermiddag var en tur på stranden for og at luftet hunden, manden eller konen, fik sig en lidt anderledes oplevelse. For stranden for enden af Østre Strandvej var invaderet af et filmhold med en masse aktører, som dansede, malede, delte blomster ud til kæresten. Og midt i det hele fremtonede en smuk ung kvinde, der i bare tæer i det kolde sand og iført en flagrende hvid kjole mimede til musik, som buldrede ud af en højtaler.