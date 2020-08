Stigningen i Solrød Kommune svarer til, at der er 20 personer per 100.000 indbyggere med coronavirus. I faktiske tal er syv personer konstateret smittet.

Særligt coronafokus på Solrød

På et pressemøde i Sundheds- og Ældreministeriet mandag eftermiddag, oplyser minister Magnus Heunicke, at der er tegn på, at coronaepidemien blusser op igen. Særlig ramt er Aarhus, Ringsted og Silkeborg.