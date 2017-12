Særligt »Solrød-DNA« skal ruste elever til livet

Hvis børn i Solrød Kommune har haft det privilegie at gå på en folkeskole i Solrød Kommune, så vil de få en unik ballast med sig videre i livet i form af en særlig eksistentiel rygsæk - et særligt "Solrød-DNA".

Sådan lyder tankegangen bag en ny vision for folkeskoleområdet i Solrød Kommune kaldet 'Retning og mål for folkeskolerne i Solrød Kommune', som byrådet har godkendt på årets sidste byrådsmøde.

- De tre folkeskoler i Solrød Kommune er veldrevne og har et højt fagligt niveau, men vi skal turde sigte endnu højere. Folkeskolerne i Solrød Kommune skal være det bedste sted for vores børn og unge at være og lære - vi skal have skoler i særklasse, siger Tonny Lauridsen, formand for Familie- og uddannelsesudvalget i Solrød Kommune.