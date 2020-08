Foto: FROM

Tilbuddet om gratis mundbind er for borgere på f.eks. kontanthjælp, integrationsydelse, socialt udsatte på herberger. Foto: Jesper From

Særlige grupper af socialt udsatte borgere kan få udleveret mundbind

Det sker i forbindelse med, at det nu er et krav, at alle skal bære mundbind i offentlig transport herunder færger, taxi samt på stationer og perroner.