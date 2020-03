Så gik den ikke længere: Golfbane lukket

Det tog noget længere tid end langt de fleste andre golfbaner. Men nu er Solrød Golfklub heller ikke åben mens coronakrisen raser. Foto: Jesper From Foto: FROM

Solrød - 25. marts 2020 kl. 12:28 Af Jesper From

- Jeg er rigtigt glad for, at banen nu er lukket. Det er det helt rigtige signal at sende.

Sådan fortæller formand Pia Hansen efter at baneejer Flemming Hyveled forleden besluttede at lukke Solrød Golfklub. Han havde ellers i første omgang udtalt til DAGBLADET, at så længe der ikke lå et lovkrav om at lukke, så ville han holde åbent.

Den åbne bane betød da også rigtigt mange kunder i butikken - pay and play-spillere - da langt de fleste andre baner havde valgt at lukke for nogle dage siden.

- Jeg havde det rigtigt skidt med, at der både lørdag og søndag var fyldt op på parkeringspladsen. Og jeg tror, at det primært var spillere udefra, som var ude at spille, fortæller Pia Hansen.

DAGBLADET har kontaktet baneejer Flemming Hyveled for at høre, hvorfor han nu har ændret holdning og besluttet at lukke golfbanen midlertidigt. Men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.