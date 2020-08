1. september åbner Den Frivillige Café igen efter en længere corona-pause.

Send til din ven. X Artiklen: Så er der snart serveret igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Så er der snart serveret igen

Solrød - 27. august 2020 kl. 09:40 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Siden statsminister Mette Frederiksen 11. marts lukkede det meste af landet ned, har Den Frivillige Café i Aktivitets- og Frivilligcenteret (AFC) også været tvunget til at holde en ufrivillig pause. Men nu er der heldigvis godt nyt!

- I tæt samarbejde med centerets ledelse har vi besluttet os for at genåbne caféen på tirsdag 1. september, fortæller en meget glad og lettet Preben Petersen, som er tovholder for de omkring 20 frivillige, der udgør personalet i Den Frivillige Café.

Caféen åbnede på frivillig basis i 2016, da det daværende madudsalg blev lukket på grund af besparelser. En gruppe borgere med Preben i spidsen syntes ikke, at AFC, med mere end 800 ugentlige brugere, kunne leve uden et madudsalg, så de besluttede sig for at tage sagen i egen hånd, hvilket de er lykkedes så godt med, at Den Frivillige Café kan fejre sin fireårs fødselsdag i år.

- Caféen er åben på alle hverdage, og alle Solrødborgere er mere end velkomne til at lægge vejen forbi til et måltid mad eller bare en sodavand, en snak og hyggeligt samvær, hvilket for mange i virkeligheden nok er mindst lige så vigtigt som maden, fortæller Preben og fortsætter:

- Vi serverer både varm mad, smørrebrød og et stort udvalg af drikkevarer, og vi sætter en stor ære i at levere mad af høj kvalitet, selvom den er billig sammenlignet med lignende tilbud andre steder. Det kan vi kun, fordi vi ikke skal bruge penge på lønninger, for hvis vi skulle det, kunne det slet ikke løbe rundt. Derfor er vi også dybt afhængige af en løbende tilgang af nye frivillige, og selvom vi har både kokke og andre køkkenuddannede blandt de frivillige, er det på ingen måde en betingelse for at være en del af holdet. Selvfølgelig er det afgørende, at man kan lide at lave mad, men det allervigtigste er, at man har lyst til at være en del af et socialt fællesskab, hvor der hygges, snakkes og grines meget, slutter Preben.

Den Frivillige Café genåbner tirsdag 1. september og har derefter åben på alle hverdage kl. 11.30-12.30. For at undgå madspild skal varm mad og smørrebrød bestilles to hverdage i forvejen på https://afcfrivil.nemtilmeld.dk/, hvor også menuen kan ses.

På grund af Covid-19 er der særlige afstands- og hygiejneretningslinjer, som fremgår af opslag i AFC, hvor der også vil være hånddesinfektionsmidler til rådighed i alle opholdslokaler.

Ønsker man information om, hvordan man bliver frivillig i caféen, skal henvendelse ske til Peter Jensen, aktivitetskoordinator på telefon 2120 9774, pje@solrod.dk eller på http://www.facebook.com/solrodafc.