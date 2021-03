SSP fortsætter forebyggende arbejde virtuelt

Derfor har Bo tilpasset undervisningen til nye, virtuelle rammer, så han kan afholde sine forløb online. Dermed kan han fortsætte det vigtige arbejde med at skabe gode og trygge vilkår for børn og unge gennem dialog og forebyggelse.

I disse skoleforløb overtager Bo undervisningen af klassen i 2-3 lektioner. Her inddrager han eleverne i temaer som digital dannelse, sikker adfærd på nettet, den gode tone på sociale medier og andre aspekter, der er en del af hverdagen for børn og unge. Forløbet følges op med et forældremøde, hvor forældrene inddrages i, hvad eleverne har lært. Her bliver de også inviteret til dialog omkring de udfordringer, man kan møde, når man som ung skal lære at navigere i en hverdag med sociale medier og digitale rammer.