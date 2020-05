- Som forældre kan man blive utryg, når man sender sit unge menneske afsted. Men man har også et særligt ansvar, fortæller SSP-konsulent Bo Juul Andersen. Foto: Jesper From

Send til din ven. X Artiklen: SSP beder forældre om hjælp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

SSP beder forældre om hjælp

Solrød - 15. maj 2020 kl. 10:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Foråret er over os, og sommeren står for døren. Traditionelt betyder det, at mennesker samles i det fri, nyder vejret og laver forskellige sociale aktiviteter rundt omkring i kommunen. Dette gælder i særlig grad vores unge mennesker, som mødes forskellige steder, hvor de hygger sig og hører musik.

- I lyset af de nuværende situation med Covid-19 er det vigtigt, at særligt forældrene er med til minde de unge om ikke at være mere end 10 i en gruppe, minde dem om ikke at spille for højt musik, passe på tingene og fjerne deres affald, inden de forlader stedet, siger SSP-konsulent Kasper Vest Nielsen.

- Som forældre kan man blive utryg, når man sender sit unge menneske afsted. Men man har også et særligt ansvar. Derfor er det en god idé, hvis man laver nogle aftaler om, hvor meget alkohol det er ok at indtage, og aftale hjemkomsttidspunkt eller afhentning. Ligesom man kan lave aftaler med forældrene i den unges vennekreds, således at der er nogenlunde ens aftaler. Husk, det er ikke de unge, som sætter grænsen, det er de voksne, som bestemmer, hvor grænsen skal være, supplerer SSP-konsulent Bo Juul Andersen.

SSP udfører en tryghedsskabende indsats, hvor de forsøger at møde de unge og få skabt en dialog, således at de bliver opmærksom på, at de ikke er til gene for omkringboende.

- Men alle borgere kan være med til at hjælpe. Hvis man henvender sig til de unge i en venlig tone, tager de godt imod vokse og vil meget gerne i dialog, siger Kasper Vest Nielsen, og hans erfaring er, at det har den største præventive virkning, hvis vi alle sammen hjælper de unge og hinanden med at skabe rammer og plads til alle.

Vores verden er meget pludseligt blevet en anden grundet Covid-19. Vi har gennem lang tid holdt afstand til hinanden, hvilket i særlig grad kan være svært for unge mennesker. De unge mennesker har ikke været i skole eller fritidsaktiviteter, og de savner hinandens selskab. Unge føler, at det er svært at finde nogle positive ting at glæde sig til. De arrangementer som de har set frem til er aflyst, og verden er svær at overskue. De vil gerne være sammen, men de mødes ikke hos hinanden, men i stedet ude i det fri.

- Derfor ser vi en øget aktivitet med unge mennesker rundt omkring i kommunen. Vi oplever generelt, at de unge mennesker respekterer retningslinjerne for at mindske Covid-19-smitte, om ikke at være forsamlet mere end 10 personer. Men unge mennesker kan til tider glemme ting, og har derfor ind imellem behov for at blive mindet om retningslinjerne, siger Kasper Vest Nielsen

- Vi ser unge på de forskellige institutioner, skoler, Karlstrup Kalkgrav og stranden. Vi møder unge som drikker alkohol, og vi kan se, at der flere af stederne også er tegn på, at der bliver røget hash. Desværre ved vi også, at når unge er påvirkede stiger risikoen for, at de udøver hærværk, eller at der sker andre uhensigtsmæssige ting. Vi har allerede set hærværk flere steder, og vi ser mange efterladenskaber såsom knust glas, tobaksrester og andet affald. Derfor er det vigtigt, at vi hjælpes ad med at få de unge til at være sammen på en god måde, slutter Kasper Vest Nielsen af og tilføjer, at SSP vil fortsætte den tryghedsskabende indsats og ønsker alle en god sommer.