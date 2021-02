SF foreslår flere børnehaveklasser

Befolkningstilvæksten i Solrød kommune betyder også større behov for skoleklasser. Der er i alt indskrevet 277 børn til børnehaveklasserne pr. 1. august.

- Det er positivt, at så mange har fået øjnene op for, at Solrød er det bedste sted at leve og bo. Men med 101 indskrevet til fire børnehaveklasser på Munkekærskolen, betyder det så også, at der kommer 26 elever i een af klasserne. Der må højst være 28 i en klasse, men det kan være nogle af de 101 elever tænker at gå i privatskolen, fortæller Kim Sunesen, dermed er det ikke sikkert, at man står med det problem, at der kommer een elev mere i en klasse.