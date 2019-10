S: Vil ikke binde os til V-politik

- En aftale er et partnerskab mellem forskellige politiske partier, og her vil vi ikke binde os til at være politisk enige om alt i de kommende to år, fortæller Jonas Ring Madsen, der er fungerende gruppeformand for Socialdemokratiet.

Som DAGBLADET skrev i weekenden, har borgmester Niels Hörup (V) i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2020 stillet krav om, at aftalepartierne indgår i et politisk partnerskab, som skal gælde for 2021 og 2022, altså hele valgperioden ud.

- Vi samarbejder gerne med både Venstre, Konservative, HavdrupListen, SF og alle øvrige partier. Men vi vil ikke forpligte os på at være politisk enige i flere år frem. Vi er forskellige partier, der på flere områder arbejder for at gennemføre forskellig politik. Et politisk partnerskaber flere år frem er usundt for det brede samarbejde i byrådet, og det er usundt for demokratiet. Samtidig skal vi, i budget-aftalen for 2020, forpligte os på at stemme for Cordoza-projektet, selvom Socialdemokratiet ikke stemte for udbuddet. Vi stemte ikke for, fordi det ikke indeholder krav om almene boliger. Vi mener, at der mangler flere billigere boliger til ældre, unge og enlige. Det mener vi fortsat, og den holdning står vi naturligvis fast på. Vi er et troværdigt parti, der ikke skifter holdning som vinden blæser.