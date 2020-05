Rydning af gyldenris

Der bliver ryddet gyldenris mellem Tåstrupvejen og Christians Have.

I de seneste år har den invasive gyldenris bredt sig voldsomt i området mellem Tåstrupvejen og Christians Have.

For at få plads til andre arter, rydder Forstas nu arealet for gyldenris og anden opvækst. De lader dog nogle af de større træer stå.