Russer betalte kæmpebøde på stedet

Det kan godt være dyrt for mange, når det er »Black Friday«. Det blev også en dyr fredag for en bilist, som kl. 11.11 overhalede en motorcykelbetjent på Køge Bugt Motorvejen ved Solrød Strand.

Motorcykelbetjenten startede en hastighedsmåling på bilen, som viste sig at køre med en gennemsnitshastighed på 152 km/t, selvom det kun var tilladt at køre 110 km/t på strækningen. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 37-årige havde ved udlejningen fremvist et dansk kørekort, som han burde have afleveret dengang han blev frakendt førerretten. Her havde han i stedet skrevet under på tro og love, at hans kørekort var bortkommet.