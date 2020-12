Rektor Bjarne Thams kan godt have sin tvivl om, at Solrød Gymnasium fra 4. januar kan byde eleverne tilbage. Foto: Jesper From Foto: FROM

Rektor om lukning: - Det er da træls

Solrød - 09. december 2020 kl. 11:09 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Der er igen meget tomt på Solrød Gymnasium. Nu står den igen på hjemmeundervisning frem til at de omkring 700 elever 22. december kan gå på juleferie.

Rektor Bjarne Thams er sådan set ikke overrasket over, at det nu igen blev nødvendigt at sende eleverne hjem.

- Det gør det jo også lidt nemmere, at vi har prøvet det før.

Helt stille på gymnasiet bliver der dog ikke.

- Dem der skal til eksamener og årsprøver, må godt møde ind, forklarer rektoren.

Selvom det fungerer med undervisning hjemmefra, så bliver det alligevel ikke det samme.

- Jeg kalder det nødundervisning. Ja, eleverne får noget ud af det, men ikke det samme som at blive undervist her sammen med lærere og elever.

Til al held har Solrød Gymnasium - modsat Uglegårdsskolen - ikke være ramt af et større udbrud af smittede.

- Vi har haft fire elever fra forskellige klasser samt et par lærere. Det undrer mig faktisk, at tallet ikke er højere. Men det er dejligt, at vi har kunne styre det. Typisk er de nok blevet smittet derhjemme eller ved sportsaktiviteter.

Indtil videre, så kan eleverne komme tilbage 4. januar, hvis ikke restriktionerne bliver forlænget.

- Jeg håber, men kan godt være nervøs for, hvad der sker over julen og nytåret, Jeg tror at sandsynligheden for at vi igen kan åbne gymnasiet 4. januar nok ikke er særligt høj, fortæller Bjarne Thams.