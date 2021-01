Gymnasieeleverne er godt og grundigt trætte af at blive undervist hjemme. Nu nærmer eksaminerne sig, og ingen ved om eller hvor mange, der bliver gennemført. Rektor Bjerne Thams håber på en udmelding snart fra ministeren. Foto: Jesper From Foto: FROM

Rektor om eksaminer: - Der skal snart komme en udmelding fra ministeren

Solrød - 12. januar 2021 kl. 11:43 Af Jesper From Kontakt redaktionen

- Det er svært at være gymnasieelev uden at have et gymnasieliv.

Læs også: Gymnasieelever ønsker eksaminer aflyst og får støtte fra rektor

En udtalelse fra een af eleverne på Solrød Gymnasium, og meget rammende for den situation eleverne er i med hjemmeundervisning.

Selvom vi »kun« er i januar, så løber tiden hurtigt frem mod eksaminerne, og det store spørgsmål er så om de kan og bør gennemføres.

- Vi har snart brug for, at der kommer en udmelding fra ministeren, ministeriet og fagkonsulenter, så vi ved, hvad vi har med at gøre og skal forholde os til, fortæller rektor Bjarne Thams.

- Man kan jo ikke sende elever til eksamen i stof, de ikke er blevet undervist i. Sandet i timeglasset er begyndt at nå bunden, og vi har brug for noget afklaring snart. Det vil altid være en nødløsning at aflyse eksaminer, så jeg håber, vi kan afvikle så mange som muligt. Men det bliver sværere og sværere at komme rundt om alt stof i samme grad, og det bør der tages højde for.

Et af de største problemer ved at eleverne er i skole hjemmefra, er de praktiske fag.

- De har stadig deres timer, men ikke som de plejer. Et godt eksempel er idræt, og lærerne giver eleverne en øvelse, som de så skal filme og sende til læreren.

Det er heller ikke let at holde niveauet, når det gælder billedkunst og musik.

- Vi kan sørge for, at de i musik kommer igennem det teoretiske. Men eleverne har også behov for at synge og spille. Så beder læreren måske eleverne om at indspille noget og sende til læreren. Men det er en discount-udgave, fortæller Bjarne Thams.

Hvis det bliver besluttet, at nogle eksaminer ikke skal gennemføres, så ser rektoren det som naturligt, at man så forlænger undervisningen.

- Men eksaminer er en vigtig del, og vi kan ende med en studenter-årgang uden står eksamens-erfaring.

De eksaminer, som i givet fald bliver gennem, så er det vigtigt, at man tager højde for den undervisning, som eleverne nu har haft mulighed for at få, pointerer rektoren på Solrød Gymnasium.

