Se billedserie Foto: FROM

Rektor: I er den sejeste årgang

Solrød - 27. juni 2020 kl. 06:41 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For elever, lærere og rektor blev fredagens dimission en helt speciel og meget anderledes oplevelse. Men stadig en stor dag.

Da det ikke var muligt i disse coronatider at samle alle de dygtige elever til dimissionen i samme lokale, så blev det i stedet nødvendigt at opdele i mindre grupper. Det betød så også at rektor Bjarne Thams måtte holde sin tale til eleverne hele elleve gange.

Han kom naturligvis også ind på de mange problemer - eller udfordringer - som COVID-19 har sat Solrød Gymnasium på.

- Vi på SG vil huske jer som unikke. 2020 studenterne der gjorde det så fremragende, ikke blot fagligt men især jeres måde at tackle en svær situation. Vi er fulde af beundring for jer. Jeres seriøse måde at håndtere det at skulle være på afstand af hinanden og skolen og lærerne i lang tid, og undervises virtuelt. I har præsteret ud over det sædvanlige. I har vist hele verden, at I ikke er bange for udfordringer. I kan se tilbage på de seneste måneder og sige: "Vi gjorde det"!

Rektor havde meget ros:

- I er den sejeste årgang der nogensinde har gået på Solrød Gymnasium. Ingen før jer har oplevet at skulle give 100 % afsavn på fysisk undervisning i en lang periode. Alligevel sidder I i dag fuldt flyvefærdige som studenter årgang 2020. I blev forvist til værelset derhjemme med virtuel undervisning synkront og asynkront og med masser af opgaver og oplæg, der skulle besvares skriftligt. Sikke en mundfuld, sikke en udfordring, sikke et benspænd. Men her sidder I. Med hue på og om lidt med eksamensbeviser i hånden - beviser på at I ikke er til at slå ud, at I kan omstille jer og indgå i læringsprocesser, selv om det er på helt andre præmisser end dem I er blevet flasket op med. Godt gået SG´s hidtil sejeste årgang. I har lært en vigtig ting: Når en stor forstyrrelse rammer som et lyn om natten, så kan det vendes til noget positivt. I og vi blev rystet i vores grundvold i forhold til alt det vi plejer og har for vane. I har lært, hvordan man håndterer store forstyrrelser, og det at miste fodfæste på det fundament der syntes så sikkert. I har fået en erfaring med at finde vej, når "verden" lige pludselig ikke ligner sig selv og fremtiden ikke er så forudsigelig, som vi gik og troede.

I et af klasselokalerne var 3C samlede til dimission, og her havde Emil og Marco fået æren af at holde elevtalen for kammerater og familier.

- Vi har nu officielt overlevet uddannelsessystemet, og har nu en masse gode oplevelser med i bagagen. For fanden, hvor er det lækkert, men også vemodigt, lød det fra drengene.

Med til at sætte lidt ekstra kulør på dagen, var tidligere elev og nu sanger Jonas Eilskov rundt til alle elleve seancer sammen med guitarist Peter Fischer og underholder lidt inden studenter blev »sluppet løs« ud i den farlige virkelighed.