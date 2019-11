Det blev kun til lidt over et år. Men et fantastisk år. Indehaverne af Café Mormor, Anne Zuber og Jack Chmis har dog måttet sande, at de ikke kan fungere under Solrød Centerforenings regler for åbningstider og ferielukning. Så i morgen slukket eventyret. I hvert fald i Solrød Center. Foto: Helle Midskov

Regler i centret sætter stopper for café-succes

Solrød - 14. november 2019 kl. 13:58 Af Jesper From

- Det går fremragende, og vi har aldrig før løbet så stærkt.

Sådan fortæller Anne Zuber, som sammen med partneren Jack Chmis, i lidt over et år har drevet Café Mormor i Solrød Center.

Men nu er rejsen slut. I morgen fredag har cafeen allersidste åbningsdag.

En meget overraskende melding, når succesen nu har været så overvældende.

Men cafeen er underlagt centrets åbningstider, og det kan Anne og Jack ikke fungerer under, da de kun er de to i cafeen.

Når sidste kunde siger tak for mad og drikke fredag aften, så går Anne og Jack i gang med at rykke ud, for allerede lørdag skal de overdrage nøglerne til de nye ejere, som har betinget sig den hurtige overtagelse, så de kan få julehandlen med..

Men det er bestemt ikke med deres gode vilje, at Café Mormor lukker ned.

- Vi må ikke selv bestemme, hvornår vi vil åbne og lukke, og oven i det så må vi ikke holde ferielukket. Den besked ramte hårdt. Vi havde håbet på at få en dispensation. Men det vil være umenneskeligt, hvis vi ikke må holde ferie ind imellem, når der kun er os to i cafeen. Men alle butikkerne i centret har stemt for reglerne. Det accepterer vi og siger tak for rejsen. Ingen kan arbejde i døgndrift, fortæller Anne Zuber i telefonen, mens Jack Chmis i baggrunden har travlt med at lave risalamande - og naturligvis helt fra bunden. For sådan har det været i Café Mormor: Alt lavet helt fra bunden, og det har været en væsentlig årsag til cafeen succes.

- Vi er stolte af vores lille café, og vi elsker og brænder for vores arbejde. Men vi er kun os to i cafeen og med mange kasketter på, så det bliver jo til en del timer. Vi havde også søgt centerforeningen om at holde ferielukket. Men den gik heller ikke. Det accepterede vi naturligvis også.

Efter at Anne og Jack lagde den sørgelige besked om lukningen ud på facebook er det strømmet til med suk og snøft fra kunderne. Over 100 har kommenteret på den overraskende melding.

- Det har været helt overvældende og trist at læse. Men vi er meget taknemmelige og ydmyge. Og nu skal vi hjem og hvile os, fortæller Anne Zuber.

Både Anne og Jack er rigtigt trætte efter et vildt og fantastisk år.

- Vi trænger til nogle nye ben, som Anne Zuber forklarer det.

- Nu skal vi i første omgang hjem og hvile os. Vi har endnu ikke lagt os fast på, hvad vi nu skal. Det kan være farligt at tage en beslutning, når man er træt. Men vi tænker da at fortsætte med at lave en masse god mad. Så måske fortsætter Café Mormor - bare som catering. Vi holder øjne og ører åbne for et nyt sted, at være. Der er mange tanker og ideer i luften. Men vi er rigtigt interesserede i at blive i Solrød, for vi har opbygget en kæmpe kundekreds.

På Café Mormors facebook sender Anne og Jack en sidste hilsen til kunderne:

»Tak for rejsen, tak for succesen. Vi er på udkikg efter nye lokaler - uden for et center - hvor vi selv kan bestemme åbningstider og ferielukning, til at fortsætte hygge, hjerte og hjemmebag! Først skal vi hvile os. Et velfortjent laaaaaangt hvil.«