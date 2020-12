Ransagning efter våben hos 51-årig

Natten til torsdag klokken 00.50 fik politiet oplysninger om, at en 51-årig mand fra Solrød Strand var i besiddelse af et skydevåben på sin bopæl i Solrød. Ved ankomst til stedet kunne politiet konstatere, at et skydevåben lå frit fremme på et sofabord.