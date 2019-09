Se billedserie Tegning af Strandens Hus og restaurant ved siden af. Illustration: Solrød Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Rambøll-rapport: Projekt Strandens Hus er en ommer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rambøll-rapport: Projekt Strandens Hus er en ommer

Solrød - 30. september 2019 kl. 16:46 Af Alexandra Mollerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om et enigt byråds idé til Strandens Hus kommer i kraftig modvind i ny rapport fra Rambøll.

Vandsportsklubbernes og strandens gæster skal have bedre faciliteter, når de besøger Solrød Strand. Det er et af hovedargumenterne for, at etablere det nye Strandens Hus, som et enigt byråd i forbindelse med budgetaftalen 2019-2022 vedtog at arbejde målrettet for. Byrådet har derudover besluttet, at der skal etableres en restaurant ved det fremtidige Strandens Hus.

Idé skydes ned Men nu viser en rapport, lavet af Rambøll, at hele projektet bør vurderes yderligere, inden Strandens Hus skal bankes op.

»Af hensyn til både projektet og til naboerne anbefales det, at der sker en fornyet og grundigere analyse af de forhold, der understøtter det gode og bæredygtige Strandens Hus. Analysen bør indeholde de forhold, der er beskrevet i dette notat, men bør også se på andre gener, som for eksempel støjforhold i forbindelse med udendørsservering. Det vil sikre, at grundlaget er på plads inden Strandens Hus etableres«, står der blandt andet i rapportens konklusion.

Trang trafik Det er især den øgede mængde mennesker, der vil ankomme til stranden i bil, som er omdrejningspunktet i rapporten. For Strandens Hus skal først og fremmest forbedre foreningsfaciliteterne for vandsportsklubberne, så flere medlemmer vil opsøge det. Det alene vil øge trafikken og dermed behovet for parkeringspladser, som ikke er tænkt tilstrækkeligt ind i den nuværende lokalplan for projektet, vurderer Rambøll.

»Lokalplanens forslag om etablering af 67 parkeringspladser vurderes derfor at være alt for lidt til at løse det konkrete parkeringsbehov. Ses der alene på Strandens Hus er der ikke tale om nok pladser, og det kan potentielt få bruger- og kundegrundlaget til at blive mindre end antaget«, står der i rapporten.

Lokalplanen har i sin nuværende form udstykket et område på 6000 kvadratmeter til projekt Strandens Hus, som skal være med sort træbeklædning, for at bevare en maritim sommerhusstemning. På tegningerne er der placeret to bygninger, hvor den ene er til restaurant. Selv om det er et enigt byråd, der vil etablere Strandens Hus i den form, som lokalplanen viser, er processen stadig kun nået til høringsfasen, som slutter 16. oktober.

Imod restaurant Restaurant-delen af hele projektet har affødt en del negativitet og modstand fra både naboer og OJD-Industrys fond, som har finansieret Rambøll-rapporten. Argumenterne lyder blandt andet, at restauranten ikke vil være attraktivt for en investor, fordi den er begrænset af vilkår såsom grundleje, krav til bygning og begrænsede åbningstider. En lempelse af kravene vil gavne en investor men ikke området:

»En forbedring af vilkår for leje vil alt andet lige betyde, at lejemålet bliver mere attraktivt for en restaurant, hvilket gør det muligt at tage en højere husleje. En lempelse af vilkår for at forbedre investorcasen kan således øge omkostningerne for restauratøren, der lejer sig ind, hvilket skaber et pres for at øge omsætningen og tiltrække flere gæster, hvilket kan medføre øgede gener for lokalområdet«, skriver rapporten.

Rapporten er generelt negativ over for projekt Strandens Hus i sin nuværende form i lokalplanen, som er sendt i høring.

»Det er vanskeligt at se, at Strandens Hus kan etableres og fungere med det store antal brugere og gæster, der lægges op til. Projektet vil i sin nuværende form have svært ved at understøtte driften af en restaurant. Det begrænsede parkeringsudbud vil kun gøre det sværere, ligesom mangel på parkering typisk vil medføre øget trafik og ulovlige parkeringer«, står der i rapporten.

OJD-fonden er i forbindelse med planlægningen af projekt Strandens Hus blevet spurgt, om de vil være med til at finansiere det. Det har fonden afslået, da de ikke er tilhængere af projektet i sin nuværende form. De har udvist bekymring for, at der bliver lagt op til for mange besøgene med restauranten, og har derfor fået udarbejdet en vurdering af projektet, som de mente, at kommunen manglede.

- Det er tiltænkt som en gave til kommunen, hvorved de kan gøre med rapporten, som de nu mener er rigtig for projektet. En af de ting vi noterede i forløbet er, at forvaltningen på et tidspunkt ønsker at lave en skalering af restaurant-delen, og det må næsten betyde, at man kan være bekymret for, hvad størrelse restaurant, der kunne ende med at være dernede, siger fondsdirektør i OJD, John Vincensen.

Fonden har sendt rapporten fra Rambøll af sted som et høringssvar til Solrød Kommune.

Tirsdag den 1. oktober klokken 17.30-19.00, er der borgermøde i kantinen på Solrød Rådhus angående Projekt Strandens Hus i den nuværende planlagte form.