Radikale peger på konservativ borgmesterkandidat

Se billedserie Jan Færch er spidskandidat for de Konservative i Solrød. Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti er nu gået i valgforbund og begge partier peger på Jan Færch, som borgmesterkandidat.

Solrød - 12. august 2021 kl. 08:59 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Lokalpolitik handler om meget mere end partiprogrammer. Det handler i høj grad også om gode relationer, tillid og konstruktiv dialog. Det er spidskandidaterne Bo Nygaard Larsen (Radikale Venstre) og Jan Færch (Det Konservative Folkeparti) helt enige om. Det er netop årsagen til, at de to partier i Solrød har indgået valgforbund forud for kommunalvalget 16. november, hvor borgerne skal til stemmeurnerne.

- Jeg blev valgt ind for otte år siden, lige som Bo gjorde, og vi har fra begyndelsen haft en rigtig god relation. Vi kan diskutere, men vi har også været gode til at overbevise hinanden, og jeg synes grundlæggende, at Bo er en god fyr. Vi har en stor gensidig tillid, og derfor er det helt naturligt blevet til en aftale om, at vi går i valgforbund, siger Jan Færch og fortsætter:

- Vi har ikke bundet hinanden til noget som helst andet end et teknisk valgforbund. Valgforbundet bliver kun med Bo og dermed Radikale Venstre.

De Radikales Bo Nygaard Larsen stemmer i.

- De to konservative byrådsmedlemmer Jan Færch og Morten Scheelsbeck sidder jeg i udvalg med, og det er vel nok dem, jeg har haft flest møder med i de her otte år. Vi har fået opbygget gode relationer, det gælder både personligt og politisk. Det er som i mange andre sammenhænge guld værd. Selv om der ikke er nogen bindinger - udover det tekniske, så er der alligevel mere end teknik i det for mig, siger Bo Nygaard Larsen og uddyber:

- Hvis man skulle være så uheldig at ende i den situation, at man ikke får nok stemmer til et mandat, så er det for mig vigtigt, at det så er nogen, man har tillid til, der får de Radikale stemmer at arbejde med. Når vi i valgforbundet peger på Jan Færch, som vores borgmesterkandidat, så er det med udgangspunkt i, at Konservative er størst med to medlemmer i byrådet, og vi i Radikale kun har et. Man skylder sine vælgere, at man siger, hvem man ser som borgmester. Det vil se lidt underligt ud ikke at pege.

De to partier håber med valgforbundet at samle så mange stemmer op, som kan bruges konstruktivt, så man undgår stemmespild.

Jan Færch melder klart ud, bliver det ham, som pilen peger på, når stemmerne er talt op, så går han efter så bredt et samarbejde og så god en borgerinddragelse, som det er muligt.

- Det er også helt tydeligt for os konservative her i Solrød, kan der ikke skabes et flertal for mig som ny borgmester, så peger vi på Niels Hörup. Vi har hele tiden haft et godt samarbejde med Venstre, og kan der heller ikke skabes flertal for, at Solrøds nuværende borgmester fortsætter, så må man finde et flertal udenom os, understreger Jan Færch.

Den konservative spidskandidat synes som udgangspunkt, at der er udsigt til et meget interessant valg med de mange små og store partier og lister, der stiller op.

- Jeg er godt klar over, at det kan se lidt rodet ud, men mit udgangspunkt er, at det er spændende, og at alle der stiller op, vil Solrød det bedste, siger han og fortsætter:

- Man skal huske på, at det her er lokalpolitik og ikke landspolitik. Her i kommunen er det ofte blot nogle nuancer i en sag, som skal pudses lidt af, så langt står man ikke fra hinanden. Jeg er overbevist om, der er en vigtig opgave i, at man får samarbejdet så bredt som muligt.

Bo Nygaard Larsen er helt enig i, at man skal arbejde bredere, og at der ikke er nogen, der får noget ud af, at der står nogle små partier og lister og råber i hjørnerne.

- Jan Færch er dygtig og vellidt og har det folkelige islæt, som en der kan tale med alle, så jeg tror, det vil være en god mulighed med ham som borgmester, understreger Bo Nygaard Larsen.