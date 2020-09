Radikal forlader budgetmøde i vrede

Det Radikale Venstres ene mand i byrådet i Solrød, Bo Nygaard Larsen, er ikke længere med i budgetforhandlingerne. Og han er rasende over forløbet ved lørdagens budgetmøde.

- Det plejer at være kutyme, at alle forligspartnere skal være enige om et ændringsforslag til budgettet. Men fredag fik jeg et udkast til mødet i hånden, hvor der stod, at ændringsforslag kunne vedtages, hvis der var 75 procents flertal. Og for at opnå 75 procent, så skal Venstres otte mandater altså være med. Med andre ord, så ville der kunne vedtages ændringsforslag, hvor ikke alle partier er med - men hvor Venstres mandater er en forudsætning hver gang.