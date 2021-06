Radikal: - Lokale socialdemokrater prøver at agere en slags mini-Joy

- Det er radikalt hjerteblod at gøre noget mere for kulturen, og derfor har vi også ved flere lejligheder foreslået flere midler til netop dette område. Jeg vil derfor gerne kvittere Socialdemokratiet for at sætte kulturen på dette mødes dagsorden. Desværre er præmissen forkert. Joy Mogensen er ofte - og med rette - blevet beskyldt for ikke at kende kulturens præmisser og forudsætninger. Noget tyder på, at de lokale socialdemokrater har samme tilgang og med dette forslag prøver de at agere som en slags Mini-Joy. For konkret kultur er ikke noget, et byråd bør bestemmer i detaljer. Et byråd kan og skal fastsætte rammerne, herunder de økonomiske. Men det er en farlig vej at gå, når partier vil have byrådet til at tage beslutning om helt konkrete kunstværker med navngivne kunstnere. Kultur er ikke at slå op på side 7 i et katalog og sige, at sådan noget vil vi også have. Det er ikke bare idéforladt, det er totalisme i sin værste form, sagde Bo Nygaard Larsen.