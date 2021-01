Send til din ven. X Artiklen: Radikal: Forløbet med biogas har nedbrudt demokratiet i Solrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Radikal: Forløbet med biogas har nedbrudt demokratiet i Solrød

Solrød - 27. januar 2021 kl. 12:38 Kontakt redaktionen

Debat: Radikale vil klimaet, byen, borgerne og dialogen. Derfor siger vi nej til mere biogas i Solrød. Biogas har bestemt sine fordele, men i små, lokale anlæg. Det affald, der kommer til et biogasanlæg, fylder meget, og skal det dække flere kommuner, som det nye anlæg skal, får vi altså en voldsom stor mængde lastbiler. På den måde mister et stort biogasanlæg sin samlede betydning for et bedre klima.

I debatten har tilhængerne af mere biogas sagt, at det er godt for Solrøds klimaregnskab - at det beviser, at vi virkelig vil miljøet. Men det er jo ikke korrekt. Det er nærmere sort snak. For spørgsmålet er, hvem der får godskrevet reduktionen i Co2? Hvis det er de kommuner, der leverer affaldet, har det jo ingen betydning for Solrød - og får Solrød Kommune det godskrevet, er det jo decideret aflad, vi køber.

På sidste byrådsmøde spurgte jeg Venstre, om Solrød Kommunes helt nye klimaplan kunne realiseres uden det nye biogasanlæg. Hertil svarede Lene Stevnhoved et tydeligt »Ja«. Så hvad er det egentlig, vi skal med mere biogas?

Klima og miljø er ikke kun Co2. Det er også nærmiljø og beskyttelse af lokale naturområder. Med strande, enge, skove og landsbyer har vi i Solrød Kommune en unik diversitet, som alle partier og lister gerne roser - især når der er valg. Men i de senere år har større eller mindre flertal i byrådet truffet nogle beslutninger, der slet og ret vil smadre idyllen og det Solrød, vi kender.

Mest tydeligt er transportcentret, som er stemt igennem med stemmer fra Socialdemokratiet og SF. Nu er det ved at blive bygget, og, ja, det er klart for enhver, at det, som jeg forudsagde, bliver meget stort. Et flertal i byrådet, også med hjælp fra Socialdemokratiet og SF, har tilsvarende vedtaget en planstrategi, der reelt set fjerner Solrød og Jersie som selvstændige landsbyer. Og nu hører vi så, at Jonas Ring Madsen erkender, at transportcentret er en stor mundfuld. Gid, du kom til den visdom noget tidligere

Det er også i den sammenhæng, vi skal se det nye biogasanlæg. Mange borgere føler, at de ikke bliver hørt om deres bekymringer, og selvom der måske er blevet afholdt de møder, loven foreskriver, står vi altså med mange frustrerede borgere. Og jeg deler deres frustration. For mig ligner det nye biogasanlæg et politisk projekt, der for enhver pris skal presses igennem. Så hellere solceller, som Socialdemokratiet foreslår. Den er vi Radikale med på.

Når Claus Redder Madsen siger, at SF har lyttet til borgernes indvendinger omkring lugtgener, er det mildest talt en tilsnigelse. På et byrådsmøde i efteråret sagde Henrik T. Larsen: »Der mig bekendt ikke har været nogle gener forbundet ved det eksisterende biogasanlæg«. Det fortæller jo alt om flertallets reelle interesse for borgernes relevante indvendinger.

Når man læser sagens akter får man det klare indtryk, at beslutningen reelt er truffet, inden den politiske debat i byrådet begyndte. Hele sagens forløb er med til at nedbryde den demokratiske kultur i Solrød.

Radikale vil klimaet, byen, borgerne og dialogen. Derfor stemmer vi nej.

Bo Nygaard Larsen

Radikale

Solrød Byråd