R fordømmer »fast track« i byggesager

Mandag aften var byrådsmødet henlagt til Havdrup og her skulle byrådet blandt andet tage stilling til et medlemsforslag fra Jan Færch (K).

Hans forslag gik på, at ejeren af en bestemt ejendom - for egen regning - får mulighed for at udarbejde et lokalplansforslag for den nævnte adresse:

»Med baggrund i den store aktivitet der er på byggeområdet og det dermed følgende pres på administrationen, finder jeg det rimeligt, at ejeren af matriklen får mulighed for, at komme i gang hurtigst muligt, ikke mindst i lyset af den seneste debat, og erkendelse af, manglen på seniorboliger. For at lette presset for administrationen anmoder jeg derfor om, at vi giver mulighed for at "fast tracke" denne lokalplan, mod at ejeren selv udarbejder lokalplansdelen«.