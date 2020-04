En ny sponsoraftale giver mulighed for at støtte de lokale gymnaster, når man tanker benzin.

Send til din ven. X Artiklen: Put gymnaster i tanken Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Put gymnaster i tanken

Solrød - 09. april 2020 kl. 10:17 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover er det muligt for bilister at støtte Solrød Gymnastikforening, når der tankes hos OK. Pengene skal gå til redskaber, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Hvis Solrød Gymnastikforening i den kommende tid er fyldt med ekstra energi, så skyldes det måske en ny sponsoraftale med energiselskabet OK. Idningen er vigtig for gymnasterne, siger foreningen.

- Det betyder simpelthen så meget for os. Det giver vores unge mennesker mulighed for at få nye redskaber. Det er med til at give dem bedre vilkår, lyder det fra bestyrelsesmedlem Kamilla Hauberg.

Aftalen er simpel: Bilister kan støtte gymnastikforeningen med fem øre for hver liter, der tankes hos OK. Det koster ikke ekstra at tanke, da det er OK og selskabets forhandlere, som betaler støtten. Man skal bare melde sit OK Benzinkort til Solrød Gymnastikforenings sponsoraftale, så gives støtten, uanset om betalingen sker med benzinkortet, betalingskort eller i Tank & Betal-appen.