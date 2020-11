Prisvindere: - Jeg er stolt over samarbejdet

Modtagerne af årets Frivillighedspris gik til Alzheimerforeningen for deres utrættelige indsats for medborgere med demens og deres pårørende. Foto: Solrød Kommune

Solrød - 03. november 2020 kl. 09:55

Mandag aften skulle den traditionsrige Frivillighedsaften, som er dedikeret til at hylde de frivillige kræfter i Solrød Kommune, være løbet af stablen. Men arrangement blev aflyst på grund af den nuværende COVID-19-situation. Det er normalvis også denne aften af overrækkelsen af Frivillighedsprisen finder sted, og derfor blev der mandag aften afholdt et kort arrangement, hvor kun årets modtagere af prisen var tilstede, så de kunne modtage prisen sammen med et par ord fra borgmester Niels Hörup.

Solrød Kommunes Frivillighedspris går i år til Alzheimerforeningen for deres utrættelige indsats for borgere med demens og deres pårørende i Solrød Kommune. Alzheimerforeningen driver både torsdagscaféen samt Café Solrødderne, arrangerer aktiviteter og bidrager aktivt til udbredelse af viden om demens igennem aktiviteter i Solrød Kommune. Samtidig har Alzheimerforeningen via Greta Larsen og formand Else Berg Hansen deltaget aktivt i udarbejdelsen af Solrød Kommunes demensstrategi i 2019.

- Jeg synes, at det er et stort privilegium for os i Solrød Kommune at have engageret borgere som jer - og alle de øvrige ildsjæle - der har lyst til at hjælpe andre uden at forvente noget til gengæld, og I har i den grad fortjent at blive hyldet og anerkendt for jeres store indsats. I gør en forskel og er et positivt eksempel til efterlevelse for andre,"sagde borgmester Niels Hörup om årets prismodtager.

Alzheimerforeningen har desuden været en del af et tværgående samarbejde med Centerrådet i Aktivitets- og Frivilligcenteret, Solrød Seniorklub, Ældre Sagen samt Solrød Kommunes demensrådgivning, hvor der blev søgt puljemidler fra Sundhedsstyrelsen til udflugter for borgere med demens og deres pårørende og til forskellige aktivitetsredskaber, der kan understøtte aktivitet for borgere med demens.

- Det frivillige sociale arbejde er en grundpille her i Solrød Kommune, og som aktive borgere, der tager ansvar, spiller I en vigtig rolle i at gøre Solrød Kommune til det bedste sted at leve og bo, som er byrådets vision. Jeres frivillige indsats er fantastisk og gør en afgørende positiv forskel for mennesker i en svær livssituation, sagde Niels Hörup om det frivillige sociale arbejde.

- Jeg er stolt over samarbejdet, som vores lokalforening og ikke mindst vores frivillige har med Solrød Kommune, og det gælder både vores aktive medinddragelse, udarbejdelse af kommunens demensstrategi samt i de daglige arrangementer for borgere med demens," sagde formand for Alzheimerforeningens lokalforening i Østsjælland Else Berg Hansen.