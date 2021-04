Lige som kirkegængerne, har sognepræst Carsten Mølgaard Hansen ikke haft lov til at synge i kirken i månedsvis. Men nu skal der synges igen i Solrød Strandkirke - og han glæder sig. Foto: Jesper From

Præst med rusten sangstemme: - Jeg har savnet sangen

Nye retningslinjer betyder, at der igen åbnes for fællessang i kirkerne - så kirkesangerne ikke længere skal være solister.

Sognepræst Carsten Mølgaard Hansen elsker at synge. Men hans sangstemme er noget rusten, for den lange periode uden sang i kirken eller sammen med konfirmanderne har sat sig på stemmen. Men det bliver der heldigvis lavet om på nu.

