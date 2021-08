Se billedserie Blandt de fremmødte var - foruden formand Niels Jensen - også flere tidligere formænd for menighedsrådet i Jersie og Kr. Skensved: Tove Damgaard (1992-2002), Naima Simring (2003-2016) og Kirsten Frisk Andersen (2018 til 2021). Derudover har Peter Klokker været formand i en periode. Foto: FROM

Populært sognehus - nu uden afstandskrav

Solrød - 13. august 2021 kl. 13:49 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Er det værd at fejre, når man kun er blevet 20 år? Ja, det var ingen tvivl om i går eftermiddag, da Jersie Sognehus havde det lille jubilæum. For det er et hus, som har stor betydning for lokalsamfundet. Et hus med en masse aktiviteter, og som mange benytter.

Festen var rykket ud i sommersolen, og her stod den på lagkage, kaffe i spandevis og en masse hyggesnak. Imens vimsede formand Niels Jensen rundt og havde det store overblik, men også tid til at snakke med de fremmødte. Det var også ham, som havde æren af at plante en fin syrisk rosenbusk, som markering af dagen.

Det var ikke lige meget, hvilken lagkage gæsterne satte tænderne i. Børnehaven Birkebo havde på smukkeste vis ønsket tillykke med at flot lagkage - som ikke lige var til at skære i, da den var fremstillet i flamingo og pap. Men et smukt syn - og en fin gave.

Niels Jensen har kun været formand for menighedsrådet i Jersie og Kr. Skensved siden april, hvor han afløste Kirsten Frisk Andersen.

- Sognehuset har stor betydning for os. Der sker en masse i huset. Undervisning af konfirmander, foredragsaftener og koncerter. Vi har plads til 149, så jeg er rigtigt glad for, at afstandskravene nu forsvinder. Det bliver dejligt igen at fylde huset op, fortæller formanden.

Et af de mest populære tiltag i sognehuset er den månedlige fællesspisning, hvor der hver gang er fuldt hus, hvilket vil sige plads til 60 spisende.

- Sådan har det været i alle 20 år. Vi synes, det er sjovt. Vi er otte der møder i køkkenet klokken 13.30. Der er spisning omkring klokken 17.30, og henad klokken 21.30 er færdige til at gå hjem. Men så er vi også trætte, griner Niels Jensen.

Torsdag behøvede han ikke gå i køkkenet. Ud på eftermiddagen kom en pølsevogn rullende ind.

Dagen blev afsluttet med en kort gudstjeneste, bobler og kransekage.