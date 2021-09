Se billedserie - Det er vemodigt, men meget velovervejet, fortæller Kirsten Bjerregaard, som efter 13 år som leder af den kommunale del af Christians Have nu er klar til at gå på pension. Foto: FROM

Send til din ven. X Artiklen: Populær leder på pension - med god samvittighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Populær leder på pension - med god samvittighed

Solrød - 07. september 2021 kl. 11:21 Af Tekst og foto: Jesper From Kontakt redaktionen

Solrød: - Jeg har været på arbejdsmarkedet i 50 år. Så jeg føler ikke ligefrem, at jeg løber af pladsen i utide.

Efter 13 år som leder af den kommunale del af plejecenter Christians Have stopper 67-årige Kirsten Bjerregaard og går på pension.

- Havde været muligt, at gå ned i tid, så havde jeg gerne fortsat. Men jeg vil også så meget andet.

Så Kirsten er helt afklaret med, at det er tid nu til at sige farvel til arbejdslivet.

- Jeg har en skøn ødegård i Sverige, og der vil jeg altså gerne være længere end bare en weekend ad gangen. Jeg elsker friluftslivet - og det har altså være svært at forene med lange arbejdsdage.

Med barnebarn nummer otte på vej, kommer Kirsten Bjerregaard heller ikke til at kede sig.

- Så jeg ved, der er nogle, der glæder sig til at jeg stopper, fortæller hun med et stort smil.

- Tiden med børnebørnene kommer jo aldrig igen, vel? Det at få et tæt forhold til dem, kommer ikke af sig selv.

Sidste arbejdsdag er i morgen, onsdag. Men det bliver nok mere en dag med en masse krammer.

Hvordan bliver det så at stoppe ?

- Det er en meget velovervejet beslutning, som jeg har snakket med mig selv om i lang tid. Det bliver da vemodigt, at stoppe, for det har været spændende og udfordrende, og en tid jeg vil tænke tilbage på med glæde. For jeg kommer til at savne alle de dejlige mennesker, jeg har arbejdet sammen med.

Som leder, er det begrænset hvor meget tid, der har været til kontakt til beboerne.

Da Kirsten Bjerregaard indtog lederstillingen, var der 30 beboere på plejecentret samt seks rehabiliteringsstuer. I dag er der 80 beboere og kapacitet til 24 i rehabiliteringen.

Også indenfor uddannelse-området, bliver der i stigende grad brugt mange ressourcer fra ledelsens side.

- I starten havde vi 26 elever årligt i et uddannelsesforløb. Nu er vi oppe på 130.

Så på alle fronter er plejecentret vokset og vokset. Flere flytter til kommunen, og folk bliver ældre.

- Ja, jeg har ikke siddet på hænderne, griner Kristen Bjerregaard.

Det er ikke alt, der har været lutter lykke. Da coronaen ramte, blev nerverne sat på prøve.

- Vi var grumme nervøse hele tiden. Kommer bæstet herind? Er der mange, som bliver syge? Personalet var bange for at bringe smitten ind eller ud. Så det resulterede i mange frustrationer.

Lige pludseligt blev hverdagen for ikke mindst beboerne ændret markant.

- Der blev opdelt i zoner, nogle besøg skete over et hegn. Så det er en tid, jeg helst vil glemme. Men jeg er samtidigt stolt over, at det lykkedes os, at holde bæstet fra døren. Kun to beboere i en bogruppe blev smittet, og de er kommet sig fuldstændigt, fortæller Kirsten Bjerregaard.

Mens coronaen hærgede, vidste hun aldrig hvilken arbejdsdag, hun mødte ind til.

- Der kom nye retningslinjer hele tiden. Nogle gange to gange om dagen. Hver gang skulle jeg tage stilling til, om det var noget, som havde betydning for os. Skulle vi stramme op, skulle vi slække, måtte der nu komme to besøgende, skulle der sættes nye plakater op - og så skulle ændringerne kommunikeres ud til personale og beboere.

Men nu skal Kirsten Bjerregaard til at slappe af. Hun skal i hvert fald ikke møde ind på jobbet på Christians Have. Man skal nok ikke regne med, at Kirsten bare sætte sig ned, og nyder sit otium. Det har hun for meget »krudt i bagdelen« til.

I morgen skal der så lige siges farvel inden hun triller hjem til huset i Brøndby - hvis ikke det trækker mere at komme over i ødegården.