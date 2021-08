Modelfoto: Christian Mikkelsen Foto: Christian Mikkelsen (Mik.)

Polsk hygge i skoven

Solrød - 19. august 2021 kl. 11:54

Onsdag klokken 12 var en hundepatrulje i Trylleskoven for at lave et tilsyn, da politiet havde fået anmeldelse om, at det lignede at nogen overnattede og slog telt op i skoven.

Patruljen traf tre mænd i 30erne fra Polen, som holdt picnic i skoven ved et overdækket område. De tre mænd fortalte, at de arbejdede som håndværkere i Danmark, og at de tidligere havde sovet i telt i naturen, da de ikke var klar over, at det ikke var tilladt.

De var ved den tidligere lejlighed blevet bortvist af politiet, så nu kom de kun i dagligt i skoven for at spise, drikke og hygge sig.

Politiet fandt ikke grund til at mistænke dem for at have taget længerevarende ophold på stedet De blev vejledt om at huske at rydde op efter sig når de gik.