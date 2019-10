Der er splittelse i Socialdemokratiet, efter at Claus Redder Madsen er gået med i budgettet, mens resten af byrådsgruppen står udenfor.

Send til din ven. X Artiklen: Politisk sololøb med god samvittighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Politisk sololøb med god samvittighed

Solrød - 22. oktober 2019 kl. 12:56 Af Torben Thorsø Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Jeg skal kunne se mig selv i øjnene.

Sådan beskriver Claus Redder Madsen den situation, hvor han endte med at gå enegang og skrive under på en ny budgetaftale i Solrød, mens resten af hans socialdemokratiske byrådsgruppe trak sig fra de videre forhandlinger om Budget 2020-2023:

- Jeg er som socialdemokrat opdraget til at indgå et godt kompromis og få mest mulig indflydelse. Jeg har den opfattelse, at det her er en god budgetaftale, og så må jeg jo tage konsekvensen, da jeg blev spurgt, om jeg ville skrive under som byrådsmedlem.

Han forklarer, at forud for bruddet med den socialdemokratiske gruppe har der været et forløb, hvor han som forhandlingsleder også havde sagt nej til en flerårig aftale. På den baggrund havde han forsikret resten af medlemmerne i gruppen om, at det altså kun var en etårig aftale, han ville indgå med resten af partierne i Solrød Byråd.

- Det ærgrer mig selvfølgelig, at der ikke var tillid til, at det var, hvad jeg gik til forhandlingsbordet med. Det har jeg det da skidt med, og i øjeblikket er jeg gået i tænkeboks over min videre karriere og er ved at sunde mig oven på forløbet, siger han og fortsætter:

- Det her har sat nogle tanker i gang, men der skal ikke være tvivl om, at jeg stadig brænder for et rødt og grønt Solrød. Forløbet har dog vist en mistillid til min person, så derfor har jeg valgt at trække mig som gruppeformand.

Han forklarer, at når han skrev under på aftalen, så var det blandt andet fordi der, efter hans opfattelse, er gode socialdemokratiske ting i aftalen.

Han forklarer, hvordan han kun kan være tilfreds med, at der i den nye budget- aftale blandt andet er sat penge af til en styrkelse af ældreområdet samt et generelt løft af skoleområdet.

- Der ligger nogle rigtig gode velfærdsinitiativer i aftalen, og når man tænker på, at den socialdemokratiske gruppe kun tæller fire personer, så synes jeg, at det er et godt resultat.

Bestyrelsen i Socialdemokraterne, Solrød, er ved at se på, hvilke konsekvenser Claus Redder Madsens beslutning får.