Da en brandbil ikke kunne komme frem til en brand ved Karlstrup Kalkgrav, var der kun een løsning, at påkøre en bil.

Politiker foreslår Q-Park ved kalkgrav

Solrød - 07. juni 2018 kl. 16:32 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er og har i mange år været totalt bilkaos ved Karlstrup Kalkgrav på de varme sommerdage. Det har skabt mange frustrationer. Men helt galt gik det tirsdag eftermiddag, da brandvæsnet rykkede ud til en containerbrand i kalkgraven.

Der holdt så mange biler ulovligt parkeret, at brandbilen ikke kunne komme frem til branden. Det vil sige, at de kom frem til branden - men først efter at de måtte påkøre en parkeret bil for at komme igennem.

Problemet ved kalkgraven, er at folk strømmer til i det gode vejr, og så er den lovlige p-plads hurtigt fyldt op. Og så finder bilisterne bare andre steder af »smide« bilen.

Så der er behov for en løsning. Men det er bestemt ikke let, fortæller Hans Odder (C), der sidder i Økonomi-, teknik- og miljøudvalget:

- Vi har været i dialog med politiet, som heller ikke har et forslag til en løsning på problemet. Personligt kan jeg kun umiddelbart se, at eneste kortsigtede løsning er at sætte Q-Park på.

At finde en langsigtet løsning, er derimod noget sværere.

Borgmester Niels Hörup giver en iskage til den, som kommer med et brugbart løsningsforslag.

