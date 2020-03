To unge mænd blev i aftes målt til at køre henholdsvis 172 og 166 kilometer i timen her på Køge Bugt Motorvejen. Foto: Kenn Thomsen

Politiet snuppede bilist, der kørte 172 kilometer i timen

Mandag aften klokken 20.04 målte færdselspolitiet en personbil til at køre mindst 172 km/t ad Køge Bugt Motorvejen ved Solrød, selv om skiltning angav, at højst tilladte hastighed var 110 km/t.

Der var tale om en 20-årig mand fra København N, som blev sigtet for både hastighedsovertrædelsen og for at have glemt at medbringe sit kørekort under kørslen.

Han kan nu ud over en bøde se frem til en påstand om et kørselsforbud i anledning af den hurtige kørsel.