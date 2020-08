Se billedserie Alt er som det plejer, når varmen sætter ind. Så er der en voldsom trængsel i og ved Karlstrup Kalkgrav. Så politiet måtte flere gange en tur forbi. Arkivfoto

Politiet i pendulfart til kalkgraven

Solrød - 10. august 2020 kl. 12:57

Fra over middag lørdag og til først på aftenen var der flere anmeldelser om, at mange mennesker samlet for at nyde det gode sommervejr i det populære Karlstrup Kalkgrav.

Det medførte trafikale problemer og høj musik.

Flere gange var politiet derfor forbi for lave tilsyn, vejlede borgerne og hjælpe med at afvikle trafikken. Der blev ikke fundet, at nogen overtrådte forsamlingsforbuddet. Der var parkeret mange biler på begge sider af vejen, og der blev skrevet 10 parkeringsafgifter til biler, som parkerede ulovligt på en redningsvej.

Omkring kl.18.30 kom et alarmopkald om, at en større gruppe unge var kommet op at slås på Kalkværksvej ved Kalkgraven.

Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor en spirituspåvirket 22-årig mand fra Ballerup blev anholdt for at lave uro og uorden. Ingen personer var tilsyneladende kommet til skade, og ingen ønskede at anmelde noget til patruljerne. Den 22-årige blev taget med til stationen, hvor han fik lov at køle af i detentionen. Han blev løsladt senere på aftenen uden at være blevet sigtet for noget.