Partier: Vi er blevet straffet for ulydighed

Solrød - 19. oktober 2019 kl. 08:05

- Vi kan ikke se det som andet end en slags afstraffelse fordi vi er gået imod borgmesterens linje.

Sådan lyder det fra Bo Nygaard Larsen (RV), der sammen med LA og DF er sat udenfor de aktuelle budgetforhandlinger.

Han forklarer, at de tre partier er blevet mødt med et krav om at skrive under på et 3-årigt budgetforslag, der blandt andet indebar salg af jorden til det omdiskuterede transportcenter og tilslutning til Cordozaprojektet. Især transportcenteret har de tre parter været forbeholdne overfor.

- Her var beskeden, at hvis vi ikke ville stemme for forslaget, så kunne vi bare gå, siger Bo Nygaard Larsen og fortsætter:

- Når borgmesteren på forhånd kender vores holdning til for eksempel etableringen af transportcenteret, så virker det her som en tydelig straf til os, hvor der var lagt op til at vi bare skulle skrive under og så de næste tre år bakke op om borgmesterens linje - eller stå helt udenfor.

Hos Emil Blucher (LA) er der også en tydelig fornemmelse af, at forløbet omkring budgetforhandlingerne er skræddersyet til, at borgmesteren får sin vilje og samtidig får sat »oppositionen« udenfor døren.

- Niels er i sin gode ret, til kun at indgå aftaler med dem som han vil. At det så er utrolig dårlig stil, er en anden ting, siger han og påpeger, at forløbet har været meget atypisk.

- Det er sjette gang, jeg er med til budgetforhandlinger, men første gang jeg er blevet præsenteret for en 3.årig aftale, der skulle skrives under - ellers kunne man bare gå udenfor døren.

Han forklarer, at i de fleste kommuner er det praksis, at budgetaftalen indeholder en detaljeret plan for det kommende år, mens de kommende tre år i aftalen er overslagsår.

- Der er intet til hinder for at vi er med i årets aftale og det jeg også protesterer imod er at der er lagt op til en fortælling om, at vi ikke vil være med i aftalen. Det her forløb er 100 procent planlagt fra begyndelsen.

Der er intet usædvanligt i de budgetforhandlinger, som partierne i Solrød netop er i gang med. Det fastslår Borgmester Niels Hörup (V), da han bliver fremlagt kritikken fra LA, RV og DF i Solrød.

- Jeg kan ikke genkende, at nogle skulle være blevet udelukket fra forhandlingerne. Min opgave i forhandlingerne er at samle, men jeg er også nødt til at tage bestik af, hvad flertallet mener, siger Niels Hörup.

Borgmesteren kan i det hele taget ikke følge de hårde beskyldninger om at køre sololøb i forhandlingerne.

- Jeg har alene formuleret en plan med rammerne for, hvordan vi kan arbejde frem i mod en budgetaftale og jeg må stilfærdigt sige, at den konspiratoriske tilgang, der er luftet er noget sludder.

Mandag middag markerer deadline for ændringsforslag til den kommende budgetaftale.