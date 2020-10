Parkeringsvagterne bliver i Solrød Center

Det begyndte som en prøveperiode - og en prøvelse for glemsomme bilister - men nu er den tidsbegrænsede parkering i Solrød Center kommet for at blive. Det vedtog byrådet sidste mandag aften.

Baggrunden for ordningen var, at for mange parkeringsbåse var fyldt op hele dagen, da et stigende antal pendlere havde set fidusen i at stille bilen i Solrød Center og fortsætte med toget på arbejde. Dermed var der ikke plads til de handlende som centeret i høj grad er afhængige af.