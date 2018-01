Parkeringsjagt i centeret

- Der skal findes en løsning. Centret er i forvejen døende og det er ikke pendlerne som bidrager med noget (eller ret meget) i butikkerne. Hvis vi skal bevare de resterende butikker og lokke nye til, så er tidsbegrænsning på nogle af pladserne et must. Mon ikke både centerforeningen og kommunen (forhåbentlig) allerede kigger på det, skriver en mand på Facebook-gruppen »Solrøds stemme«.

Her bliver situationen kommenteret af mange lokale og der er enighed om at situationen er forværret siden Køge indførte betalingsparkering i begyndelsen af året.

- Jeg arbejder i Køge og ved at mange der skal med toget nu kører til blandt andet Solrød for at tage toget da de skal betale en hel del for at parkere ved Køge Station. Så god ide med tre timers afgift i Solrød, lyder en anden kommentar i tråden.