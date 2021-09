Der er grupper af samfundet, hvor pandemien har gjort ekstra hårdt. Foto: Per Vagnsø

Pandemi-hjælp til sårbare og handicappede

24. september 2021

Specielt for sårbare ældre og folk med handicap har coronakrisen været hård. De, om nogen, har derfor et stort behov for lidt opmuntring, og det kan de nu se frem til.

I første omgang skal byrådet skal tage stilling til et særtilskud til aktiviteter for den udsatte gruppe. Det har de 300.00 kroner til.

4. juni indgik regeringen og en række aftalepartier en aftale om en sommer- og erhvervspakke. I forbindelse med denne aftale er der afsat 80 millioner kroner i år til kommunerne til aktiviteter for sårbare ældre og personer med handicap, som har været ramt af nedlukningerne i forbindelse med COVID-19 pandemien. Her er så Solrøds andel 300.000 kroner

Administrationen er nu i gang med at planlægge aktiviteter for en bred gruppe af borgere inden for målgruppen.

Blandt ideerne er gratis dagture for de borgere, der er visiteret til kommunens daghjem - både det almindelige daghjem og daghjemmet for borgere med demens. Det er for eksempel ture i Tivoli med alt betalt.

Der tænkes også i gratis ture for de ældre borgere, der oplever ensomhed.

- Håbet er, at det kan understøtte, at der kan skabes nogle relationer mellem borgerne, når de deltager i ture sammen i mindre grupper, lyder forklaringen fra administrationen.

Der vil også bliver holdt et arrangement i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter målrettet borgere med handicap, som også skal understøtte, at denne målgruppe i højere grad benytter sig af centret i fremtiden.

I Ældrerådet glæder man sig over initiativet:

- Vi ser med tilfredshed på at administrationen er i gang med at planlægge aktiviteter for en bred gruppe af borgere inden for målgruppen. Men forventer inddragelse af frivillige f.eks. fra Ældre Sagen i Solrød, Centerrådet i Solrød Aktivitets-og Frivilligcenter, Solrød Senior Klub, Alzheimer foreningen Østsjælland, som tidligere har arrangeret ture m.m. for midler Sundhedsstyrelsen for demente og deres pårørende. Dette foregik i samarbejde med demenskoordinatorerne for over 100.000 kr., lyder det fra formand for Ældrerådet, Erling Elberg.