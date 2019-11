På brætspilstur ud i det skotske højland

Ved årets Nordic Game Day havde flere medlemmer af Solrød Brætspilsliga fundet ved til Solrød Bibliotek. Her dystede de i whiskyjagt i spillet Glen More: Chronicles, hvor deltagerne skal igennem det skotske højland for at få fingrene i de vigtige whiskytønder.

Solrød - 11. november 2019 kl. 18:52 Af Anders Fallesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var tydeligvis jagten på whiskytønderne i det skotske højland, der for alvor gjorde det spændende denne lørdag formiddag.

Rundt om bordet sad vennerne Kirstine, Andreas, Kia og Casper fra Solrød Brætspilsliga og dystede i brætspillet »Glen More: Chronicles.« Et brætspil, der finder sted i det skotske højland i frihedshelten William Wallaces velmagtsdage, hvor whiskytønderne ruller langs floderne i det frodige landskab.

Lidt mere jordnært skrevet; vennerne fra Solrød Brætspilsliga hygger sig især med brætspil, der tager udgangspunkt i historiske begivenheder og omgivelser. Og her kan Skotland og Glen More: Chronicles utvivlsomt byde på meget.

Andreas lægger da heller ikke skjul på, at spillet inspirerer ham til at finde sin indre whiskydestillatør frem.

- Det giver mig da lyst til at lave en masse whisky, siger han med et smil, mens Kirstine sætter ord på, hvorfor hun kort forinden Nordic Game Day købte brætspillet Glen More: Chronicles:

- Jeg har været på tur gennem Skotland og kunne kende nogle af stederne, så der skulle ikke meget til at overtale mig om at købe spillet, fortæller hun grinende:

- Og nå ja, så er det jo godt med lidt whisky, tilføjer hun.

Solrød Bibliotek er arrangør af denne lørdags brætspilsdag, hvor et par håndfulde deltagere er med.

Bibliotekar Rebekka Elmquist Nielsen fortæller, at man igennem det seneste års tid har kunnet låne brætspil, og at der generelt er pæn interesse for det. Derfor var det også oplagt at tage fat i Solrød Brætspilsliga denne lørdag, fortæller hun.

Blandt de fire venner, som dyster i Glen More: Chronicles, er Katrine som den eneste ikke med i Solrød Brætspilsliga. Hendes passion for brætspillet tog først for alvor fart for godt halvandet år siden, men siden har hun fået opbygget en anseelig samling. Denne lørdag har Kirstine da også medbragt både »Ragusa,« der tager sit udgangspunkt i området omkring den historiske kroatiske by, Dubrovnik, samt spillet »Stone Age.«

- Der er nok ingen tvivl om, at vi mest spiller fantasyspil og historiske brætspil, supplerer Kia, efter at Kirstine har fortalt, at hun generelt er meget historieinteresseret.

Det er da også særligt gennem rollespilsklubben »Ridderne af Solrød,« at vennerne deler deres passion for historien. Her samles de hver tirsdag på Uglegårdsskolen for at spille rollespil. Og når der er tid i hverdagens kalender, mødes de også gerne til brætspilsaftener.

- En gang om året arrangerer Solrød Brætspilsliga så en tur i sommerhus, hvor vi pakker en masse brætspil ned og spiller hele weekenden, fortæller Casper, mens han prøver at regne sit næste træk ud i Glen More: Chronicles.

Spillet er helt nyt for alle, og de skal lige have reglerne ind under huden.

- Jeg aner egentlig ikke helt, hvad jeg laver, erkender Kia grinende, inden Andreas supplerer:

- Det gør jeg heller ikke, vi skal bare have en masse tønder whisky.

For det skal nok gå, at de endnu ikke er helt fortrolige med spillets regler og strategiske muligheder. Så længe der er whisky nok til alle i det skotske højland, er vennerne fra Solrød Brætspilsliga godt tilfredse.