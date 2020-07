Ingen fra Sjællands Universitetshospital, Køge har ønsket at stille op til interview efter Heidi Sylvests kritik af forholdene. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Overlæge: - Vi gør alt hvad vi kan

DAGBLADET ville gerne have talt med en ansvarlig på Sjællands Universitetshospital, Køge og spurgt ind til de kritisable forhold, der bliver beskrevet af Heidi Sylvest. Men avisen har efter henvendelse kun fået et kortfattet svar på mail.

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at give vores patienter den bedste behandling og pleje, og vi er kede af, at patienten har haft en dårlig oplevelse. Vi vil gerne invitere til en dialog om forløbet, såfremt patienten henvender sig til os med en klage, så vi kan blive klogere på, om der er sket fejl eller misforståelser, hvad vi kan lære af det og hvordan det kan undgås fremover. Som patient kan man være tryg ved behandlingen hos os. I Akutafdelingen indlægges ca. 43.000 patienter om året, og kun et fåtal henvender sig til os med klager om forløbet. Vi tager altid disse henvendelser meget alvorligt.«