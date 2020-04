Overdækning til rygerne - og alle andre

Med overdækningen vil der blive skabt et udendørs samlingspunkt i forbindelse med caféen, som kan benyttes som venteområde for forældre i sommerperioden. Overdækningen forventes ligeledes at afbøde, at der ryges lige foran indgangsdøren med indtrængende tobaksrøg i gangarealet til følge.