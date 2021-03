Se billedserie Bovieran i Solrød bliver det sjette sted i Danmark, og er ikke mindst blevet kendt for den smukke overdækkede vinterhave i midten af byggeriet, hvor der er rigeligt med plads til at dyrke det sociale. Foto: Bovieran

Over 2000 interesserede i Green Hills og Bovieran

Solrød - 19. marts 2021 kl. 13:30 Af Jesper From Kontakt redaktionen

Hvis man skal dømme ud fra, hvor mange der allerede nu har vist interesse, så bliver der hurtigt udsolgt til både andelsboligforeningen Gren Hills og seniorfællesskabet Bovieran, som så småt er ved at skyde i vejret i Solrød.

Man kan ikke stille sig på en venteliste, men på en såkaldt interesseliste til de to boligformer. Og det har rigtigt mange gjort. Helst præcist 1198 til Bovieran og 900 til Green Hills. Det er dog langt fra ensbetydende med, at der nærmest er udsolgt på forhånd.

Det fortæller direktør hos Bovieran, Lars Jacobsen.

Han understreger at man sagtens kan være heldig at få en bolig, selvom man først melder sig på banen nu. At man har vist interesse, er ikke ensbetydende med, at man så også skriver under, hvis muligheden for en bolig skulle opstå.

- Nu ved vi da, at der er interesse for boligerne i Solrød. Og vi har ikke engang lavet noget markedsføring, fortæller Lars Jacobsen.

I Bovieran - som de selv betegner som seniorboliger under palmerne - bliver der 55 boliger, og her forventes det, at der kommer til at bo omkring 90 personer. Altså en blanding af par og enlige.

Nu skulle man tro, at med den søgning, så ville det give mening at bygge større. Men det har man ingen intensioner om, forklarer direktøren.

- I Sverige er der i dag 25 Bovieran-byggerier af samme størrelse som det, der bliver bygget i Solrød. Vores koncept er, at vi bygger i samme størrelse, og at de omkring 90 beboere er et passende antal.

Der lægges i byggeriet stor vægt på, at der er mulighed for at skabe fællesskaber.

Man skal være fyldt 55 år for at komme i betragtning til en seniorbolig. Er man yngre, skal ens ægtefælle til gengæld være 55+.

Fra nogle af de andre fem Bovieran-byggerier i Danmark, har coronaen ikke kunnet undgå at sætte en kæp i hjulet på en stor del af de fælles aktiviteter, som ellers er kendetegnende for seniorboligerne - og det er rigtigt ærgerligt for beboerne.

- Ja, det er klart at coronaen har lagt en dæmper på det fællesskab, mange drømte om. F.eks. i Hedehusene, for dem der flyttede ind 1. november. Her har det ikke været muligt, at gennemføre mange af de planlagte aktiviteter. Men de har haft fællessang, hvor man en gang om ugen gik ud på hver deres balkon og sang gode danske sange, fortæller Lars Jacobsen.

Solrød bliver sjette sted i Danmark med Bovieran-konceptet. Derefter følger Helsinge. Og det stopper nok ikke her!

Nu er der med garanti mange, som bare går og tripper utålmodigt for at få en dato for salget af lejlighederne. De må vente lidt endnu. Det er planlagt til starten af maj.

Det kommer til at foregå noget anderledes end ved de andre steder, som er skudt op. Ikke kun på grund af coronaen, men også fordi det giver god fornuft.

Det har faktisk været sådan, at de interesserede lå i kø for at være blandt de heldige.

- Jeg synes, det tog overhånd. Vi havde folk, som kom syv dage før salget og lagde sig i kø. Det blev bare værre og værre. Nogle fik deres børn eller børnebørn til at ligge i kø for dem.

Så selvom det naturligvis gav en del opmærksomhed, så er det ikke vejen frem.

- Så længe der er corona, vil det foregå ved lodtrækning, da vi nok ikke kan forvente, at folk er vaccineret allerede til maj.

Skrider byggeriet fremad, som forventet, så bliver der mulighed for de første at flytte ind i Bovieran og Green Hills i efteråret 2022, fortæller Lars Jacobsen, som endnu ikke kan afsløre de endelige priser. Men et realistisk gæt, så kommer indskud til lejeboligerne i Green Hills komme til at ligge på mellem 650.000 og 850.000 kroner. Dertil kommer så den månedlige leje i det, der bliver en andelsboligforening.

- Der bliver en overvægt af tre-værelses lejligheder og de mest attraktive plejer at være dem, som ligger mod vest, forklarer direktør Lars Jacobsen.

Udover en bolig, så får beboerne i Bovieran også muligheden for et fællesskab. Om det er at spille billard sammen i hobbyrummet, fikse cyklen i værkstedet eller måske gå en tur sammen.

- Der sker rigtigt mange ting i vores Bovieran-bebyggelser. Dem som flytter ind vil for det meste gerne være sociale. Men samtidigt kan man altid lukke sin dør og være sig selv. Men seniorboligerne er baseret på noget fællesskab. Hvis man er ligeglad med at mødes med andre, så er Bovieran ikke løsningen, fastslår Lars Jacobsen.